Hiszpania – Albania: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2022)

Hiszpania – Albania: typy i kursy na Mecz Towarzyski. Hiszpanie awans na Mistrzostwa Świata w Katarze zagwarantowali sobie już w listopadzie zeszłego roku, wygrywając grupę B. Spotkanie z Albanią będzie dla podopiecznych Luisa Enrique dobrym sprawdzianem przed mundialem. Trener na pewno będzie chciał wypróbować kilka nowych wariantów taktycznych. Albania jest do tego dobrym rywalem – takim nie za silnym i nie za słabym.

RCDE Stadium Mecz towarzyski Hiszpania Albania 1.15 7.65 24.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2022 16:37 .

Hiszpania – Albania, typy i przewidywania

Mimo swojego potencjału ofensywnego, La Furia Roja nie należy w ostatnich miesiącach do wysoce bramkostrzelnych. Hiszpanie ex aequo ze Szwajcarami zostali zwycięzcami swoich grup z najmniejszą ilością goli – 15. Drużyna Luisa Enrique ma problem ze skutecznością. Napastnicy kreują wiele sytuacji bramkowych, które rzadko przekładają się na zdobycze. Było tak w onu ich ostatnich meczach przeciwko Szwecji i Grecji, które zakończyli skromnymi zwycięstwami 1:0. W sobotę zmierzą się jednak z Albanią, której linia defensywna nie należy do najlepszych w Europie.

Albańczycy do meczu z Hiszpanami na pewno podejdą ambitnie. Na mundial awansować się nie udało, ale kibice i tak mogli być zadowoleni z postawy drużyny w trakcie eliminacji. Polacy w Tiranie nie mieli z nimi łatwej przeprawy. W sobotę zagrają na stadionie Espanyolu w Hiszpanii, gdzie nigdy nie wiodło im się zbyt dobrze. Do tej pory Albańczykom jeszcze nigdy nie udało się strzelić bramki w meczu wyjazdowym z La Roją. W mojej opinii teraz też może być z tym problem. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

Hiszpania – Albania, sytuacja kadrowa

Ze zdziwieniem hiszpańscy kibice przyjęli wiadomość o braku powołania dla Davida de Gei. Rezerwowy do tej pory bramkarz ustąpił miejsca golkiperowi Brentford – Davidowi Rayi, który będzie miał szansę zadebiutować w kadrze. Poza nim Luis Enrique powołał wielu zawodników FC Barcelony i Realu Madryt, których uzupełniają zawodnicy z czołowych zespołów La Liga, a także Premier League, czy Serie A.

Problemów ze skompletowaniem składu nie powinien mieć także trener Edoardo Reja. Może on liczyć na większość reprezentantów, którzy są zdrowi i gotowi do rywalizacji. Jedynym nieobecnym w najbliższym meczu będzie Nedim Bajrami, który w meczu Empoli z Hellas Verona nabawił się urazu mięśniowego.

Hiszpania – Albania, ostatnie wyniki

La Furia Roja w ostatnim czasie przegrała zaledwie raz – finał play offów Ligi Narodów przeciwko reprezentacji Francji. Poza tym w pięciu meczach zanotowali cztery zwycięstwa, wygrywając kolejno z Kosowem, Włochami, Grecją i Szwecją.

Albańczycy nie mogą pochwalić się tak dobrym bilansem. Wygrali oni co prawda trzy z ostatnich pięciu meczów, ale zwycięstw nad San Marino, czy Andorą nie należy postrzegać jako wybitnych osiągnięć. Z pozostałych meczów przeciwko reprezentacją znajdującym się chociaż w pierwszej 100 rankingu FIFA wygrali tylko dwukrotnie z Węgrami. Pozostałe mecze to porażki z Anglią, Polską x2 i Czechami.

Hiszpania – Albania, historia

Do tej pory obie reprezentacje mierzyły się siedem razy. Wszystkie pojedynki wygrali Hiszpanie. Bilans bramkowy to 29:2. Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się w 2017 roku, w trakcie eliminacji do mistrzostw świata. La Furia Roja wygrała wtedy 3:0.

Hiszpania – Albania, kursy bukmacherskie

Gospodarze są według bukmacherów murowanym faworytem tego starcia. Kursy na ich zwycięstwo wynoszą zaledwie 1.15. Ma to naturalnie związek z historią ich pojedynków. Mało kto wierzy, że Albania przełamie się i stać ją będzie chociaż na remis. Kursy na wygraną gości sięgają nawet 24.00.

Hiszpania – Albania, przewidywane składy

Hiszpania: Sanchez – Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba – Pedri, Rodri, Carlos Soler – Pablo Sarabia, Ferran Torres, Olmo

Albania: Strakosha – Ismajli, Kumbulla, Hoxhallari – Ramadani, Bare, Roshi, Cekici, Hysaj – Manaj, Uzuni

Hiszpania – Albania, transmisja

Transmisja z meczu dostępna będzie na antenach Polsatu Sport Premium 3 i Polsatu Sport Premium 5. Początek meczu w sobotę o godzinie 19:45.