Hellas Verona – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

Hellas – Milan: typy, kursy, zapowiedź. Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku jest Milan. Rossoneri, mimo problemów kadrowych, a także zmęczenie wynikającego z rywalizacji z Chelsea w Lidze Mistrzów nie powinni mieć jednak większych problemów w pojedynku z dużo słabszym rywalem z Werony. Początek meczu o godzinie 20:45.

Hellas Verona – AC Milan, typy, i przewidywania

Hellas Werona podjął decyzję o zmianie trenera na początku tego tygodnia. Gabiele Cioffi został zwolniony po porażce z Salernitaną w niedzielę. Bardzo słabe wyniki zespołu w ostatnim czasie z pewnością nie mogą napawać optymizmem przed starciem z Milanem. Rossoneri, choć w ostatnim czasie ponieśli aż trzy porażki to jednak są zdecydowanym faworytem. W zwycięstwie nad niżej notowanym rywalem nie powinny przeszkodzić również liczne kontuzje w zespole. Za Hellasem może przemawiać jedynie efekt tzw. “nowej miotły”, ale trudno oczekiwać, by to wystarczyło. Nasz typ: obie drużyny strzelą – Nie.

Hellas Verona – AC Milan, sytuacja kadrowa

Gospodarze muszą sobie poradzić bez trójki kontuzjowanych zawodników: Coppoli, Ilicia oraz Dawidowicza. Ponadto za czerwoną kartkę zawieszony jest Ceccherini. Sytuacja kadrowa Milanu również nie jest z byt dobra. Stefano Pioli nie może w niedzielnym pojedynku skorzystać z usług Saelemaekersa, Kjaera, Maignana, Messiasa oraz Ibrahmivocia. Cała piątka leczy urazy.

Hellas Verona – AC Milan, ostatnie wyniki

Hellas słabo prezentuje się w obecnej kampanii. Zespół z Werony przegrał cztery z ostatnich pięciu spotkań nie dając rady w rywalizacjach z Salernitaną, Udinese, Fiorentiną oraz Lazio. Ostatni raz trzy punkty zdobyli w pojedynku z Sampdorią (2:1) rozegranym 4 września. Z pięcioma punktami na koncie Hellas znajduje się w strefie spadkowej.

Milan wygrał zaledwie dwa z ostatnich pięciu spotkań przegrywając aż trzy z nich. Rossoneri musieli uznać wyższość dwukrotnie Chelsea oraz znakomitego w tym sezonie Napoli. Jeśli jednak spojrzeć tylko na Serie A, Milan wygrał cztery z pięciu ostatnich rywalizacji pokonując między innymi Juventus oraz Inter Mediola.

Hellas Verona – AC Milan, historia

W minionym sezonie Serie A dwukrotnie lepszy był Milan. Rossoneri wygrali z Hellasem 3:2 i 3:1. Zespół z Mediolanu jest niepokonany od siedmiu gier w bezpośrednich rywalizacjach obu drużyn.

Hellas Verona – AC Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest AC Milan. Kursy na zwycięstwo rossonerich wynoszą około 1,56. Dużo wyższe kursy zostały ustalone na remis w tym pojedynku i oscylują wokół 4,30. Zdaniem polskich bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Hellasu.

Hellas Verona – AC Milan, przewidywane składy

Hellas Verona: Montipo, Hien, Gunter, Cabal, Faraoni, Tameze, Veloso, Doig, Verdi, Hrustić, Henry

AC Milan: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Krunić Diaz, Leao, Giroud

Hellas Verona – AC Milan, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 10. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z meczu Hellas Verona – AC Milan będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1.

