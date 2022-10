Hellas Werona – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Hellas Werona – AS Roma to jeden z dwóch poniedziałkowych meczów 12. kolejki Serie A. Giallorossi podejdą do tej potyczki w roli faworyta. Aczkolwiek Gialloblu nie zamierzają być chłopcem do bicia. Zapoznaj się z typami, analizą i kursami bukmacherów na starcie na Stadio Marcantonio Bentegodi.

Stadio M. A. Bentegodi Serie A Hellas Werona AS Roma 4.40 3.75 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2022 14:08 .

Hellas Werona – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Hellas Werona to jeden z ligowych outsiderów. Gialloblu w tym sezonie zaliczyli tylko jedno zwycięstwo. Nie zapowiada się, aby uległo to zmianie po poniedziałkowym spotkaniu. Tym bardziej że werończycy notują ostatnio porażkę za porażką. AS Roma co prawda ostatnio też przegrała, ale z SSC Napoli (0:1). Giallorossi wcześniej zaliczyli trzy z rzędu zwycięstwa. Nasz typ: wygrana Romy.

Hellas Werona – AS Roma, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Diego Coppola, Josh Doig, Ivan Ilić, Darko Lazović oraz Ajdin Hrustić. Tymczasem w drużynie z Rzymu na pewno zabraknie Georgino Wijnalduma, Paulo Dybali, czy Marasha Kumbulli.

Hellas Werona – AS Roma, ostatnie wyniki

Zespół Slavatore Bocchettiego ma na swoim koncie serię sześciu z rzędu porażek. W tym czasie Hellas Werona ulegało między innymi: Sassuolo (1:2), Milanowi (1:2), czy Salernitanie (1:2).

Drużyna Jose Mourinho przegrała natomiast w poprzedniej kolejce z SSC Napoli (0:1) po golu Victora Osimhena. Aczkolwiek wcześniej team z Rzymu okazywał się lepszy od Interu Mediolan (2:1), Lecce (2:1), czy Sampdorii (1:0).

Hellas Werona – AS Roma, historia

W ośmiu ostatnich konfrontacjach między oboma zespołami pięć razy górą byli rzymianie, dwa razy żółto-niebiescy i jedna potyczka zakończyła się remisem. Właśnie w starciu z lutego tego roku miał miejsce rezultat 2:2.

Hellas Werona – AS Roma, kursy

Kurs na zwycięstwo teamu z Werony w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,83. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Hellas Werona Remis AS Roma 4.40 3.75 1.85 4.30 3.65 1.83 4.40 3.75 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2022 14:08 .

Hellas Werona – AS Roma, przewidywane składy

Hellas: Montipo – Hien, Gunter, Cecherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli, Verdi, Kallon, Henry

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matić, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

Hellas Werona – AS Roma, transmisja meczu

Mecz Hellas Werona – AS Roma będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkanie będzie dostępna na antenie Eleven Sports 4. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

