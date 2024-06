Gruzja – Portugalia: typy, kursy, zapowiedź (26.06.2024)

Sportimage/Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Gruzja Portugalia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2024 22:13 .

Gruzja – Portugalia, typy bukmacherskie

Trzecia kolejka w fazie grupowej dużych turniejów może być podchwytliwa. Często zdarza się, że drużyna pewna gry w dalszych etapach mocno rotuje składem i daje odpocząć kluczowym zawodnikom. Właśnie tak ma być w przypadku reprezentacji Portugalii, gdzie do gry awizowany jest skład rezerwowy. Taka sytuacja sprawia, że mocno prawdopodobny wydaje się gol reprezentacji Gruzji, która ma czym postraszyć w ofensywie. Natomiast bramka podopiecznych Roberto Martineza powinna być tylko formalnością. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

STS kurs 1.85 BTTS – obie strzelą Zagraj w STS!

Bonus 300 zł za wygraną Gruzji lub Portugalii

Portugalia jest wyraźnym faworytem środowego spotkania, dlatego też warto zwrócić uwagę na promocję STS. Dzięki niej możesz otrzymać extra bonus 300 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Gruzja – Portugalia. Możesz go zgarnąć stawiając kupon za zaledwie 2 zł. Z promocji skorzystasz rejestrując konto w STS podając kod promocyjny GOAL300. Poniżej wyjaśniam krok po po kroku jak skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Wyraź zgody marketingowe, Dokonaj depozytu w wysokości co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej zawierający typ na wygraną Gruzji lub Portugalii w środowym meczu mistrzostw Europy Minimalna stawka zakładu to 2 zł, Jeżeli Twój kupon okaże się trafiony, to otrzymasz standardową wygraną i dodatkowo bonus 300 zł. W regulaminie promocji znajdziesz pełne informacje na jej temat, w tym zasady obrotu otrzymanym bonusem.

Gruzja – Portugalia, typ kibiców

Euro 2024 – grupa F. 3. kolejka Kto wygra? GRUZJA 0% BĘDZIE REMIS 0% PORTUGALIA 100% 8 + Głosy Oddaj swój głos: GRUZJA

BĘDZIE REMIS

PORTUGALIA

Gruzja – Portugalia, ostatnie wyniki

Portugalczycy jak na faworyta turnieju przystało, awans do fazy pucharowej zapewnili sobie już po dwóch meczach w grupie. Podopieczni Roberto Martineza, choć Euro 2024 rozpoczęli od zwycięstwa z Czechami (2:1) w ostatnich minutach spotkania, to w następnym starciu nie dali rywalom żadnych szans. Nawigatorzy po golu samobójczym oraz trafieniach Bernardo Silvy i Bruno Fernandesa wygrali (3:0) z Turcją i przypieczętowali awans do 1/8 finału.

Dla gruzińskiej kadry występ na Euro 2024 jest debiutem w rozgrywkach tej rangi. Mimo to Krzyżowcy pokazali się z bardzo dobrej strony i choć przegrali (1:3) z Turcją, to w drugim meczu z Czechami byli o krok od sprawienia niespodzianki. Tuż przed przerwą prowadzenie Gruzji dał Mikautadze, lecz ostatecznie wyrównujące trafienie Patricka Schicka doprowadziło do remisu, a starcie skończyło się rezultatem (1:1). Mimo zaledwie jednego punktu reprezentacja Gruzji wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej.

Gruzja – Portugalia, historia

Do tej pory obie drużyny w bezpośrednim spotkaniu mierzyły się tylko raz. Jedyne spotkanie w historii pomiędzy Gruzją a Portugalią odbyło się 31 maja 2008 roku. Był to mecz sparingowy przed Euro 2008, który zakończył się zwycięstwem (2:0) zespołu Cristiano Ronaldo.

Gruzja – Portugalia, kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem meczu Gruzja – Portugalia będzie ekipa z Półwyspu Iberyjskiego. Kurs na zwycięstwo mistrzów Europy z 2016 roku u bukmachera STS wynosi zaledwie 1.40. Z kolei wygraną Gruzji możemy postawić z kursem 7.40. Współczynnik na remis w tym spotkaniu został oszacowany na 5.25.

Przy okazji tego meczu możesz jednak skorzystać z promocji STS i odebrać bonus 300 zł za wskazani zwycięzcy. Oferta obowiązuje przy rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Więcej informacji o ofercie znajdziesz wyżej.

Gruzja Portugalia 7.40 5.25 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2024 22:13 .

Gruzja – Portugalia, sytuacja kadrowa

Przede wszystkim w kadrze meczowej Portugalii zabraknie Rafaela Leao. Skrzydłowy w poprzednich spotkaniach obejrzał dwie żółte kartki i został zawieszony na jeden mecz. Reszta zespołu będzie do dyspozycji selekcjonera. Żaden z zawodników nie zgłaszał po starciu z Turcją problemów zdrowotnych. Pod baczną obserwacją znajdzie się Joao Palhinha, który jeśli zobaczy żółtą kartkę, nie zagra w 1/8 finału.

Willy Sagnol w meczu z Portugalią będzie miał do dyspozycji całą kadrę. Wszyscy zawodnicy gruzińskiej reprezentacji są zdrowi i gotowi do gry. Aczkolwiek w przypadku ewentualnego awansu do fazy pucharowej zawieszeniem zagrożonych jest aż pięciu graczy. Na żółte kartki uważać muszą: Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Giorgi Kochorashvili, Solomon Kverkvelia i Anzor Mekvabishvili.

Gruzja – Portugalia, przewidywane składy

W szeregach reprezentacji Portugalii awizowane są kluczowe zmiany na mecz z Gruzją. Roberto Martinez ma postawić na nowy tercet w ataku, gdzie powinniśmy zobaczyć trio Jota – Ramos – Felix. Cristiano Ronaldo najprawdopodobniej zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Na występ nawet w niepełnym wymiarze czasowym liczą Joao Neves i Matheus Nunes, bowiem jeden z nich może zastąpić zagrożonego zawieszeniem w 1/8 finału Joao Palhinhę.

Gruzini, choć stoją przed ogromnie trudnym zadaniem, to będą chcieli sprawić niespodziankę. Dlatego selekcjoner Willy Sagnol nie dokona większych zmian w składzie. Od pierwszych minut powinniśmy zobaczyć dwóch liderów w postaci Georgesa Mikautadze i Khvichy Kvaratskhelii. W porównaniu do ostatniego spotkania nastąpi tylko jedna zmiana a Zuriko Davitashviliego zastąpi Giorgi Chakvetadze.

Gruzja William Sagnol Portugalia Roberto Martinez Gruzja William Sagnol 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Portugalia Roberto Martinez Rezerwowi 1 Giorgi Loria 8 Budu Zivzivadze 9 Zuriko Davitashvili 11 Giorgi Kvilitaia 12 Luka Gugeshashvili 13 Giorgi Gocholeishvili 14 Luka Lochoshvili 15 Giorgi Gvelesiani 16 Nika Kvekveskiri 17 Otar Kiteishvili 18 Sandro Altunashvili 19 Levan Shengelia 23 Saba Lobzhanidze 24 Jemal Tabidze 26 Gabriel Sigua 1 Rui Patricio 3 Pepe 4 Ruben Dias 7 Cristiano Ronaldo 8 Bruno Fernandes 10 Bernardo Silva 13 Danilo Pereira 18 Rúben Neves 19 Nuno Mendes 20 Joao Cancelo 22 Diogo Costa 23 Vítinha 25 Pedro Neto 26 Chico Conceição

Gruzja – Portugalia, transmisja meczu

Spotkanie Gruzja – Portugalia odbędzie się w środę (26 czerwca) o godzinie 21:00. Transmisja mecz będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.