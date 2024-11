Grecja – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (14.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Grecja Anglia

Grecja – Anglia, typy i przewidywania

W meczu 5. kolejki Ligi Narodów zagrają reprezentacje o nieporównywalnej sile rażenia w ofensywie. Dotychczas różnica jakości nie była jednak nadto widoczna. Grecy stracili u siebie dwie bramki z Francją i jedną z Holandią. Niewiele wskazuje na to, że Anglia wypadnie pod tym względem lepiej. To sprawia, że możemy oglądać dosyć zamknięte spotkanie. Wszak nawet remis byłby niezwykle korzystny dla gospodarzy. W Atenach powinno być dużo emocji, ale goli już niekoniecznie. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Grecja – Anglia, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie takiego zawodnika jak Dimitrios Kourbelis. Powodem jest zawieszenie za kartki. Więcej absencji jest po stronie Anglii, gdzie urazy leczą: John Stones, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, czy Eberechi Eze.

Kontuzje i zawieszenia Grecja Zawodnik Powrót Konstantinos Galanopoulos Uraz mięśnia Kilka tygodni Alexandros Paschalakis Brak przygotowania fizycznego Koniec listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia Anglia Zawodnik Powrót Callum Wilson Kontuzja pleców Koniec listopada 2024 Luke Shaw Kontuzja łydki Początek grudnia 2024 Harry Maguire Uraz kostki Koniec listopada 2024 Kobbie Mainoo Uraz mięśnia Koniec listopada 2024 Kieran Trippier Stłuczenie Koniec listopada 2024 Jack Grealish Stłuczenie Koniec listopada 2024 Sam Johnstone Uraz mięśnia Niepewny Lewis Dunk Kontuzja łydki Niepewny Adam Wharton Uraz pachwiny Początek grudnia 2024 Eberechi Eze Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2024 John Stones Stłuczenie Koniec listopada 2024 Edward Nketiah Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2024 Trent Alexander-Arnold Nieznany Nieznany Anthony Gordon Uraz uda Koniec listopada 2024 Aaron Ramsdale Złamany palec Połowa grudnia 2024 Jarrad Branthwaite Stłuczenie Niepewny

Grecja – Anglia, ostatnie wyniki

Ostatnią reprezentacją, która ograła Grecję była kadra Niemiec (1:2). Ta porażka natchnęła Greków do lepszej gry, co zobaczyliśmy w późniejszym sparingu z Maltą (2:0) i czterech meczach tej edycji Ligi Narodów. W niej Grecja ma komplet dwunastu punktów.

Anglia w tym roku gra w dywizji B Ligi Narodów. Kadra ta przeważnie wywiązuje się z roli faworyta, lecz nie są to tak przekonujące triumfy, jak można było się spodziewać. Najwięcej goli Anglicy strzelili Finlandii (3:1) na wyjeździe. W pozostałych bataliach Anglia strzeliła maksymalnie po dwa gole.

Grecja – Anglia, historia

Zdecydowanie warto było oglądać październikowe spotkanie tych reprezentacji. Grecja objęła prowadzenie przed przerwą i długo go nie oddawała. Bramka na 1:1 padła dopiero w końcówce spotkania. Anglika nie poszła jednak za ciosem. Zamiast tego musiała uznać wyższość przyjezdnych, którzy wrócili do domu z kompletem punktów i sensacyjnym triumfem 2:1. Tym samym Grecja zatrzymała Anglię, co zdarzyło się już w eliminacjach do mistrzostw świata w 2002 roku. Wtedy padł remis 2:2.

Grecja – Anglia, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że w czwartek po zwycięstwo powinni sięgnąć Anglicy. Współczynnik na ich triumf wynosi między 1.87 a 1.92. Kurs na wygraną pełniących rolę gospodarza Greków wynosi około 4.20, a typ na remis oscyluje w graniach 3.15 a 3.35. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Grecja – Anglia, przewidywane składy

Grecja Ivan Jovanović Anglia Lee Carsley Grecja Ivan Jovanović 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Anglia Lee Carsley Rezerwowi 2 Georgios Vagiannidis 3 Andreas Richardos Ntoi 5 Panagiotis Retsos 9 Anastasios Douvikas 10 Dimitrios Pelkas 12 Konstantinos Tzolakis 13 Christos Mandas 18 Giannis Konstantelias 19 Christos Zafeiris 20 Petros Mantalos 21 Konstantinos Tsimikas 24 Fotis Ioannidis 25 Konstantinos Koulierakis 26 Sotiris Alexandropoulos 2 Jarrad Branthwaite 4 Morgan Rogers 7 Jarrod Bowen 10 Valentino Livramento 13 Dean Henderson 15 James Trafford 17 Curtis Jones 21 Dominic Solanke 22 Lewis Hall 24 Taylor Harwood-Bellis 25 Morgan Gibbs-White

Grecja – Anglia, kto wygra?

Grecja – Anglia, transmisja meczu

Spotkanie Grecja – Anglia w ramach 5. kolejki Ligi Narodów będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 4 oraz w usłudze streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Olympic Stadium of Athens już w najbliższy czwartek, 14 listopada o godzinie 20:45.

