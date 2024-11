Górnik Zabrze – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Górnik – Piast: typy bukmacherskie

Obie drużyny w tabeli ligowej dzieli zaledwie jeden punkt. Górnik Zabrze i Piast Gliwice przed listopadową przerwą prezentowali przyzwoitą dyspozycję na ligowych boiskach. Dlatego bezpośrednia rywalizacja zapowiada się na wyrównane spotkanie. W tym meczu proponuje skupić się na rzutach rożnych gospodarzy. Trójkolorowi w czterech z pięciu ostatnich spotkań notowali minimum 5 kornerów, biorą pod uwagę wysoki kurs na to zdarzenie, warto postawić go na swoim kuponie, Mój typ: Górnik Zabrze powyżej 4.5 rzutów rożnych.

Górnik – Piast: ostatnie wyniki

Podopieczni Jana Urbana w pięciu ostatnich meczach zdobyli 9 z 15 możliwych punktów. Górnik dwukrotnie przegrał przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok (0:2) oraz Zagłębiem Lubin (0:1). Natomiast komplet punktów Trójkolorowi wywalczyli w starciach ze Stalą Mielec (3:1), Widzewem Łódź (2:0) i Śląskiem Wrocław (1:0). Obecnie zajmują 9. miejsce w lidze z dorobkiem 21 punktów.

Piast Gliwice przed przerwą na reprezentację przegrał z beniaminkiem, czyli Motorem Lublin (2:3). Wcześniej podopieczni Aleksandara Vukovicia mogli mieć powody do zadowolenia, bowiem przez pięć spotkań byli niepokonani. Oprócz podziału punktów z Radomiakiem Radom (1:1) i Lechią Gdańsk (3:3) zgarnęli pełną pulę w starciu z Koroną Kielce (2:0). Ponadto uzyskali awans do następnej rundy Pucharu Polski, wygrywając po dogrywce z Arką Gdynia (3:1).

Górnik – Piast: historia

Niedzielne spotkanie Górnik Zabrze – Piast Gliwice będzie 31. meczem bezpośrednim o ligowe punkty. W poprzednim sezonie spotkanie w Zabrzu zakończyło się bezbramkowym remisem. Z kolei rywalizacja w Gliwicach skończyła się wynikiem (3:1) na korzyść Trójkolorowych. Odwrotna sytuacja miała miejsce w kampanii 2022/2023, bowiem wtedy Górnik u siebie ponownie zremisował (3:3), lecz Piast przed własną publicznością pokonał rywali (1:0).

Górnik – Piast: kursy bukmacherskie

Faworytem derbowego meczu według analityków bukmachera STS będzie Górnik Zabrze. Kurs na ich wygraną wynosi 2.30, zaś zwycięstwo Piasta można zagrać z kursem 3.25. Zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.00.

Górnik Zabrze Remis Piast Gliwice 2.30 3.00 3.25 2.30 3.00 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 10:40 .

Górnik – Piast: kto wygra?

Górnik – Piast: przewidywane składy

Jan Urban nie ma większych powodów do zmartwień jeśli chodzi o dostępność zawodników. Jedyną niewiadomą pozostaje występ Manuela Sancheza. Z kolei po stronie Piasta Gliwice na pewno nie zobaczymy Patryka Dziczka oraz Constantina Reinera. Obaj wciąż leczą kontuzje.

Górnik – Piast: transmisja meczu

Derbowe spotkanie Górnik Zabrze – Piast Gliwice odbędzie się w niedziele (24 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ Premium oraz Canal+ 4K Ultra. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony oraz wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Cena uwzględnia rabat 5 zł za zgody marketingowe.

