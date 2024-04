fot. PressFocus Na zdjęciu: Louis D’Arrigo

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk, typy bukmacherskie

W 28. kolejce Fortuna 1. Ligi dojdzie do ciekawego spotkania Górnika Łęczna z Lechią Gdańsk. Obie drużyny liczą się w walce o awans do Ekstraklasy, dlatego można się spodziewać naprawdę dobrego widowiska.

Bukmacherzy sugerują, że wygra Lechia Gdańsk i moim zdaniem rzeczywiście takie rozstrzygnięcie jest bardzo realne. Gdańszczanie w drugiej części sezonu prezentują wysoką formę, dzięki czemu objęli pozycję lidera. Mój typ to: wygrana Lechii.

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Spójrzmy na trzy ostatnie mecze obu drużyn. Górnik Łęczna może się pochwalić trzema zwycięstwami; 3:2 z Resovią, 2:0 z Podbeskidziem i 1:0 z Zagłębiem Sosnowiec. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te ekipy plasują się w strefie spadkowej. Z kolei Lechia Gdańsk zaliczyła zwycięstwo 2:1 z Odrą Opole, porażkę 0:1 z GKS-em Katowice i wygraną 3:1 Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą na początku października. Wówczas w Gdańsku padł remis 1:1. Natomiast wcześniejsze cztery mecze zakończyły się zwycięstwami Lechii.

Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną Lechistów, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.04. Natomiast na zwycięstwo Górnika Łęczna sięgają nawet 3.45. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka do 200 zł na to spotkanie.

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk, typ kibiców

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski, Bednarczyk, Cisse, Klemenz, Durmus, Młyński, Deja, Łukasiak, Żyra, Gąska, Roginić.

Lechia Gdańsk: Sarnawski, Bugaj, Chindris, Olsson, Kałahur, Neugebauer, Mena, D’Arrigo, Kapić, Chłań, Bobcek.

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie Górnika Łęczna z Lechią Gdańsk rozpocznie się w sobotę (20 kwietnia) o godzinie 17:30. Mecz można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra oraz w platformie Polsat Box Go.

