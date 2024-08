fot. Pressfocus Na zdjęciu: Termalica

GKS Tychy – Termalica, typy i przewidywania

Termalica potwierdza, dlaczego jest uważana za jednego z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy. Trener Marcin Brosz znakomicie przygotował swoją drużynę do pierwszych kolejek, bowiem ogrywa ona kolejnych rywali i lideruje w ligowej tabeli. W sześciu meczach Termalica uzbierała aż 16 punktów, nie przegrywając ani razu. W sobotę czeka ją kolejny trudny sprawdzian – tym razem zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy, dla którego początek sezonu nie jest zbyt udany. Wciąż jest to jednak zespół, który może postawić się najmocniejszym w tej lidze. W spotkaniach z udziałem Termaliki dzieje się bardzo duże i teraz może być podobnie. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

GKS Tychy – Termalica, ostatnie wyniki

GKS Tychy w sześciu meczach wygrał tylko raz. Aż pięć spotkań z udziałem drużyny Dariusza Banasika kończyło się podziałem punktów – przeciwko Miedzi Legnica (2-2) Kotwicy Kołobrzeg (0-0), Warcie Poznań (1-1), Chrobremu Głogów (0-0) oraz Odrze Opole (0-0). W minionej kolejce udało się przełamać, ogrywając 1-0 Pogoń Siedlce. GKS Tychy ma wyraźne problemy ze zdobywaniem goli, co przekłada się na ósme miejsce w tabeli.

Termalica zaczęła ten sezon z prawdziwym przytupem. W pierwszej kolejce ograła Wartę Poznań 3-0, a później rozprawiła się również z Chrobrym Głogów (4-0), Odrą Opole (3-0) oraz Pogonią Siedlce (2-1). Pierwsza strata punktowa przypadła na piątą kolejkę i zremisowany mecz z Ruchem Chorzów (1-1). Podopieczni trenera Marcina Brosza szybko wrócili jednak na zwycięską ścieżkę, ogrywając w środku tygodnia Wisłę Płock 4-2.

GKS Tychy – Termalica, historia

W poprzednim sezonie bezpośrednie starcia tych ekip obfitowały w bardzo duże emocje. W rundzie jesiennej GKS Tychy ograł Termalicę przed własną publicznością 3-2, choć do przerwy przegrywał dwoma bramkami. Wiosną niecieczanom udało się skutecznie zrewanżować, gromiąc ekipę Dariusza Banasika aż 6-1. W trakcie przygotowań do tego sezonu GKS Tychy i Termalica rozegrali mecz towarzyski, zakończony wygraną tych pierwszych 3-2.

GKS Tychy – Termalica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać jednoznacznego faworyta sobotniego meczu. Kurs na wygraną GKS-u Tychy wynosi 2.50, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Termaliki jest to 2.60. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

GKS Tychy – Termalica, kto wygra?

GKS Tychy – Termalica, transmisja meczu

Sobotni mecz 7. kolejki I Ligi pomiędzy GKS-em Tychy a Termalicą rozpocznie się o godzinie 19:35. Transmisję można śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

