GKS Katowice – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2024)

GKS Katowice – Raków Częstochowa: przewidywania i typ eksperta

GKS Katowice przed rozpoczęciem sezonu był wymieniany jako drużyna, która będzie walczyła o utrzymanie. Raków Częstochowa wskazywano wśród kandydatów do tytułu. Pierwsze dwie kolejki pokazały, że i jedna i druga teza mogą być na koniec dalekie od prawdy. Choć poczekajmy, bo to dopiero początek sezonu, a w Ekstraklasie często mamy sporo zaskoczeń.

Katowiczanie nie byli faworytem w poprzedniej kolejce, a mimo tego potrafili pokonać na wyjeździe Stal Mielec. Z kolei Raków miał zdobyć łatwe trzy punkty w starciu z Cracovią, a komplet oczek pojechał pod Wawel. To była jedna z największych niespodzianek drugiej serii spotkań.

Przed meczem w Katowicach to goście są faworytem. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że Bartosz Nowak nie będzie mógł zagrać przeciwko byłym kolegom. Wynika to z zapisów w umowie transferowej. Nowy piłkarz GieKSy zobaczy to spotkanie z trybun.

Marek Papszun myśli o najwyższych celach i nie chce, aby już na początku czołówka mu odskoczyła. Wie doskonale, że takie mecze jak w Katowicach trzeba wygrywać. Nie można sobie pozwalać na wpadki jak ta z Cracovią. Moim zdaniem Raków w sobotę będzie starał się zdominować rywala i zdecydowanie wygrać. Inna sprawa, że Rafał Górak chwalił ostatnio zespół za świetną grę w obronie i wierzy, że równie dobrze jego drużyna spisze się w najbliższym spotkaniu. Jednak mój typ na ten mecz to “goście wygrają obie połowy”. Kurs na takie zdarzenie w STS wynosi 4.30.

GKS Katowice – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

GKS w dwóch pierwszych kolejkach ugrał trzy punkty. Na inaugurację sezonu przegrał u siebie z Radomiakiem 1:2, a tydzień później pokonał na wyjeździe Stal Mielec 1:0.

Raków Częstochowa ma identyczny dorobek punktowy. Medaliki wygrały w pierwszej kolejce z Motorem w Lublinie 2:0, a w miniony poniedziałek przegrały 0:1 z Cracovią. Pasy kompletnie nie leżą piłkarzom z Częstochowy, którzy od powrotu do Ekstraklasy wygrali z nimi w lidze tylko raz w 11 meczach.

GKS Katowice – Raków Częstochowa: historia

GKS Katowice i Raków Częstochowa ostatnio mierzyły się ze sobą w spotkaniach o punkty na poziomie 1. Ligi. Było to w sezonach 2017/2018 i 2018/2019. W pierwszym przypadku oba mecze wygrywali katowiczanie, w drugim częstochowianie, którzy maszerowali wówczas pewnie po awans do Ekstraklasy. W każdym z tych czterech meczów padały zawsze przynajmniej dwa gole.

Wcześniejsza historia meczów bezpośrednich sięga przełomu wieków. Wtedy również oba kluby grały na zapleczu Ekstraklasy. Dwukrotnie lepsza była GieKSa.

GKS Katowice – Raków Częstochowa: kto wygra?

Beniaminek podejmuje jednego z kandydatów do tytułu. Kto waszym zdaniem wygra to spotkanie? Głosujcie w poniższej sondzie.

GKS Katowice – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz GKS Katowice – Raków Częstochowa pokazują, że to goście są faworytem. Kursy na ich wygraną są w okolicach 1.63 – 1.67. Zwycięstwo gospodarzy to nawet ponad 5.00, a remis dobija w niektórych ofertach do 4.00.

Poniżej prezentujemy tabelę wybranych kursów bukmacherskich na mecz GKS Katowice – Raków Częstochowa.

GKS Katowice – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Prezentujemy przypuszczalne składy na mecz GKS Katowice – Raków Częstochowa. W zespole gospodarzy na pewno nie zagra Mateusz Nowak. Oficjalne składy poznamy w dniu meczu, na około godzinę przed jego rozpoczęciem.

GKS Katowice: Kudła – Klemenz, Jędrych, Komor, Rogala, Wasielewski – Repka, Milewski, Błąd, Galan – Zrelak.

Raków Częstochowa: Trelowski – Pestka, Rodin, Racovitan – Jean Silva, Koczergin, Berggren, Tudor, Amorim – Makuch, Crnac.

GKS Katowice – Raków Częstochowa: transmisja

Mecz GKS Katowice – Raków Częstochowa na żywo będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja będzie dostępna w stacjach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Poza tym mecz będzie można oglądać na żywo w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można uzyskać, rejestrując się za pośrednictwem naszej strony. Przez pierwsze trzy miesiące cena abonamentu wynosi 39 zł miesięcznie, a w kolejnych miesiącach 54 zł.

