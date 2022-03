Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Niespodziewanie pierwszy mecz tych drużyn zakończył się remisem. Stąd też rewanż Galatasaray – FC Barcelona w Stambule zapowiada się emocjonująco. Kto wywalczy awans do ćwierćfinału Ligi Europy? Sprawdź naszą zapowiedź.

Galatasaray – FC Barcelona, typy i przewidywania

W całej historii spotkań, Galatasaray pokonało Barcę tylko raz. Co ciekawe, miało to miejsce w Stambule, więc morale gospodarzy na pewno będą wielkie. Tureckie Lwy zamierzają sprawić niespodziankę, a w tym pomóc mogą pomóc kibice, którzy zapełnią stadion do ostatniego krzesełka.

Niemniej jednak piłkarze Xaviego zaprezentowali pokaz siły podczas poprzedniego rewanżu w Neapolu. Naszym zdaniem tym razem mecz nie przyniesie tylu goli. Zapowiada się wyrównane widowisko, dlatego stawiamy na poniżej 2,5 bramki.

Galatasaray – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy znów zabrakie Adry Turana. Natomiast FC Barcelona zjawi się bez Umtitiego, Fatiego, Roberto czy Daniego Alvesa, który nie jest zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy.

Galatasaray – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Galatasaray mogło w rewanżu bronić korzystnego rezultatu, ale bramka z Camp Nou nie została uznana przez sędziów. Minimalny spalony zaprzepaścił szanse na gola, lecz i tak Lwy są w komfortowej sytuacji. Po boju w Katalonii zespół prowadzony przez Domeneca Torrento pokonał Besiktas (2:1) w meczu na szczycie tureckiej ekstraklasy.

Tymczasem FC Barcelona niespodziewanie osłabła z sił. To nie był tak spektakularny występ zawodników Xaviego, jak chociażby te z La Liga. Na hiszpańskim podwórku Duma Katalonii nadal mknie do przodu, nie dając kilka dni temu żadnych szans Osasunie (4:0).

Galatasaray – FC Barcelona, historia

Poprzednia rywalizacja tych ekip zakończyła się bezbramkowym remisem. Patrząc na historię pojedynków bezpośrednich, starcia Galatasaray z Barcą często były zacięte i wyrównane. Bilans przemawia na korzyść gości, ale to tylko statystyki.

Galatasaray – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Galatasaray – FC Barcelona, przewidywane składy

Galatasaray: Pena – Aanholt, Marcao, Nelsson, Boey – Kutlu, Antalayali, Babel, Akturkoglu, Feghouli – Mohamed

Barca: Ter Stegen – Dest, Araujo, Garcia, Alba – Pedri, De Jong, Gonzalez, Traore, Depay – Torres

Galatasaray – FC Barcelona, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi internetowa platforma streamingowa – Viaplay.

