Freiburg – Olympiakos Pireus: typy i kursy na mecz Ligi Europy. To bardzo ważne starcie w kontekście awansu do fazy pucharowej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Europa-Park Stadionie już w najbliższy czwartek, 30 listopada o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Ritsu Doan

Freiburg Olympiakos Pireus Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 16:31 .

Freiburg – Olympiakos Pireus, typy i przewidywania

Niezwykle ciekawie zapowiada się pojedynek na Europa-Park Stadionie, gdzie Freiburg podejmie Olympiakos Pireus w spotkaniu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Klub z Grecji musi wygrać, aby podtrzymać nadzieje na awans do fazy pucharowej, natomiast niemiecka drużyna ma 9 punktów i jest w dużo bardziej komfortowej sytuacji. Freiburg w ostatniej serii gier poradził sobie z TSC Backa Topola (5:0), a Olympiakos Pireus uległ West Hamowi United (0:1).

Grecy łapią wiatr w żagle i muszą pokonać Niemców, jeśli jeszcze marzą o zakwalifikowaniu się do play-offów. Mój typ: zwycięstwo Olympiakosu Pireus.

Freiburg – Olympiakos Pireus, sytuacja kadrowa

Freiburg Zawodnik Powrót Daniel-Kofi Kyereh Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2023 Christian Günter Kontuzja ramienia Początek grudnia 2023 Max Rosenfelder Uraz ścięgna Początek grudnia 2023 Maximilian Philipp Uraz ramienia Połowa grudnia 2023 Yannik Keitel Uraz pachwiny Połowa grudnia 2023 Lukas Kübler Złamany palec u nogi Początek stycznia 2024 Roland Sallai Brak przygotowania fizycznego Kilka dni Merlin Röhl Uraz stopy Koniec grudnia 2023 Freiburg Zawodnik Powrót Daniel-Kofi Kyereh Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2023 Christian Günter Kontuzja ramienia Początek grudnia 2023 Max Rosenfelder Uraz ścięgna Początek grudnia 2023 Maximilian Philipp Uraz ramienia Połowa grudnia 2023 Yannik Keitel Uraz pachwiny Połowa grudnia 2023 Lukas Kübler Złamany palec u nogi Początek stycznia 2024 Roland Sallai Brak przygotowania fizycznego Kilka dni Merlin Röhl Uraz stopy Koniec grudnia 2023

Olympiakos Pireus Zawodnik Powrót Omar Richards Uraz nogi Kilka dni Athanasios Androutsos Nieznany Nieznany Nicolas Freire Stłuczenie Połowa grudnia 2023 Doron Leidner Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jackson Porozo Uraz mięśnia Połowa grudnia 2023 Gustavo Scarpa Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Olympiakos Pireus Zawodnik Powrót Omar Richards Uraz nogi Kilka dni Athanasios Androutsos Nieznany Nieznany Nicolas Freire Stłuczenie Połowa grudnia 2023 Doron Leidner Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jackson Porozo Uraz mięśnia Połowa grudnia 2023 Gustavo Scarpa Kontuzja kolana Początek grudnia 2023

Freiburg – Olympiakos Pireus, ostatnie wyniki

Podopieczni Christiana Streicha w ostatniej kolejce Bundesligi zremisowali 1:1 z Darmstadt, a wcześniej przegrali 1:3 z Lipskiem. Olympiakos Pireus w tym samym czasie zanotował komplet punktów na ligowym podwórku – 3:1 Panetolikosem i 2:0 z Asterasem Tripolis.

Freiburg – Olympiakos Pireus, historia

Pierwsze spotkanie obu ekip we wrześniu, które zostało rozegrane na Georgios Karaiskakis Stadium, zakończyło się wynikiem 3:2 dla Niemców. Trzy poprzednie starcia między tymi drużynami to dwa zwycięstwa Freiburga oraz jeden remis. Tak więc Olympiakos Pireus jeszcze nigdy nie triumfował nad zespołem z Fryburga Bryzgowijskiego.

Freiburg – Olympiakos Pireus, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Freiburga wynosi około 1.85, a typ na zwycięstwo Olympiakosu Pireus to mniej więcej 3.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Freiburg – Olympiakos Pireus, przewidywane składy

Freiburg Christian Streich 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez Freiburg Christian Streich 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez Rezerwowi ▼ 4 Kenneth Schmidt 20 Junior Adamu 21 Florian Müller 31 Benjamin Uphoff 33 Jordy Makengo 35 Fabian Rüdlin 36 Lukas Ambros 38 Michael Gregoritsch 43 Ryan Johansson 44 Maximilian Breunig 3 Francisco Ortega 8 Vicente Iborra 9 Ayoub El Kaabi 11 Youssef El Arabi 20 João Carvalho 56 Daniel Podence 77 Ivan Brnic 88 Konstantinos Tzolakis 98 Ola Solbakken Freiburg Christian Streich 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez Freiburg Christian Streich 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez Rezerwowi ▼ 4 Kenneth Schmidt 20 Junior Adamu 21 Florian Müller 31 Benjamin Uphoff 33 Jordy Makengo 35 Fabian Rüdlin 36 Lukas Ambros 38 Michael Gregoritsch 43 Ryan Johansson 44 Maximilian Breunig 3 Francisco Ortega 8 Vicente Iborra 9 Ayoub El Kaabi 11 Youssef El Arabi 20 João Carvalho 56 Daniel Podence 77 Ivan Brnic 88 Konstantinos Tzolakis 98 Ola Solbakken

Freiburg – Olympiakos Pireus, kto wygra?

Freiburg – Olympiakos Pireus, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Europa-Park Stadionie już w najbliższy czwartek, 30 listopada o godzinie 18:45.

