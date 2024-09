Francja – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2024)

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Giacomo Raspadori

Francja Włochy

Francja – Włochy: typy bukmacherskie

Prawdziwe starcie z udziałem europejskich gigantów będzie miało miejsce w piątkowy wieczór na Parc des Princes w Paryżu. W spotkaniu pierwszej kolejki Ligi Narodów UEFA dojdzie do konfrontacji Francji z Włochami. Azurri co prawda kilka tygodni temu przeciętnie zaprezentowali się w trakcie Euro 2024. W każdym razie to zawsze ekipa, z którą trzeba się liczyć. Les Bleus mają natomiast za sobą turniej, w którym wywalczyli wicemistrzostwo. Francja uległa w finale Hiszpanii. Przed piątkową potyczką ciekawe jest to, że Trójkolorowi wygrali w siedmiu z ostatnich 10 spotkań u siebie. Można zatem przemyśleć taki typ przy okazji tworzenia kuponu. Mój typ: Francja wygra.

Francja – Włochy: ostatnie wyniki

Zespół Didiera Deschampsa rozegra pierwsze spotkanie od pamiętnego finału mistrzostw Europy w Niemczech. Francja przegrała wówczas z Hiszpanią (2:1). Wcześniej natomiast Trójkolorowi pokonali Portugalie w konkursie jedenastek i skromnie Belgię (1:0).

W roli gospodarza Francuzi nie przegrali w żadnym z trzech ostatnich spotkań. W nich drużyna zaliczyła remis z Kanadą (0:0), a także zwycięstwa w starciach przeciwko Luksemburgowi (3:0) oraz Chile (3:2).

Ekipa Luciano Spallettiego ma natomiast za sobą trzy starcia bez wygranej. Włosi w tych meczach przegrali dwa mecze i raz zremisowali. Ulegli kolejno: Hiszpanii (0:1) oraz Szwajcarii (0:2). Z kolei zremisowali z Chorwacją (1:1).

Ogólnie na wyjeździe Azzurri przed startem Euro 2024 radzili sobie nieźle. Pokonali na przykład Ekwador (2:0) i zremisowali z Ukrainą (0:0). Porażkę reprezentacja Włoch zaliczyła natomiast z Anglią (1:3).

Francja – Włochy: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od czerwca 2018 roku. Francja pokonała Włochy w każdym z trzech ostatnich spotkań (3:1, 3:1 i 2:1). Azzurri natomiast po raz ostatni wygrali z Trójkolorowymi we wrześniu 2016 roku (1:0).

Francja – Włochy: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Francji kształtuje się w wysokości 1.62-1.67. Remis oszacowano na 3.80-3.95. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Włoch wyceniono na 4.80-5.10. Przy okazji piątkowego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Francja – Włochy, typ kibiców

Francja – Włochy, przewidywane składy

Didier Deschamps nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Ferland Mendy czy Aurelien Tchoaumeni. Z kolei w szeregach reprezentacji Włoch trener Luciano Spalletti ma wszystkich graczy do swojej dyspozycji.

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Zaire-Emery, Olise, Griezmann, Barcola, Mbappe

Włochy: Donnarumma – Dimarco, Calafiori, Bastoni, Lorenzo, Pellegrini, Tonali, Fratessi, Zaccagni, Kean, Raspadori.

Francja – Włochy, transmisja meczu

Piątkowe starcie z udziałem reprezentacji Francji i Włoch będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. Mecz będzie emitowany na antenach Polsat Sport 2 i TVP Sport. Z kolei w internecie rywalizację będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go i na stronie internetowej TVPSport.pl.

