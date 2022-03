Francja – RPA: typy, kursy, zapowiedź (29.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann i Kylian Mbappe

Francja – RPA: typy na mecz towarzyski. Reprezentacja Francji rozegra we wtorek kolejne kontrolne spotkanie z rywalem reprezentującym Afrykę. Tym razem z Republiką Południowej Afryki.

Stade Pierre-Mauroy Mecz towarzyski Francja RPA 1.18 7.00 18.3 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2022 22:29 .

Francja – RPA, typy na mecz i przewidywania

Gospodarze przystąpią do meczu w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Dla Trójkolorowych wydaje się to łatwiejszy pojedynek od niedawnego starcia z WKS. My w tym meczu spodziewamy się przede wszystkim goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Fortuna 1.73 powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Francja – RPA, sytuacja kadrowa

W wyjściowej jedenastce gospodarzy prawdopodobnie dojdzie do kilku zmian w wyjściowym składzie w porównaniu do jedenastki, która wystąpiła w ostatnim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Na murawie na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Raphaele’a Varane’a, a szansę występu powinni otrzymać między innymi Alphonse Areola, William Saliba, Wissam Ben Yedder, Jonathan Clauss czy Lucas Digne. Na murawie powinniśmy zobaczyć także Kyliana Mbappe, który nie wystąpił przeciwko WKS.

Francja – RPA, ostatnie wyniki

W ostatni piątek reprezentacja Francji na Stade Velodrome w Marsylii mierzyła się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Podopiecznym Didiera Deschampsa postawione zostały bardzo trudne warunki i dopiero w doliczonym czasie gry rozstrzygnęli rywalizację na swoją korzyść, wygrywając ostatecznie 2:1. Bramki dla francuskiego zespołu zdobyli w tym meczu Giroud i Tchouameani.

Teraz rywalem Trójkolorowych na Stade Pierre-Mauroy, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa drużyna Lille, będzie Republika Południowej Afryki. Dla niej również to będzie drugie oficjalne spotkanie w tym roku. Kilka dni temu bezbramkowo zremisowała w innym towarzyskim meczu z Gwineą.

Francja – RPA, historia

Oba zespoły rywalizowały ze sobą do tej pory cztery razy. Dwa spotkania zakończyły się wygranymi Francji, jedno remisem, a jedno zwycięstwem RPA. Miało to miejsce podczas ostatniego pojedynku obu zespołów podczas finałów mistrzostw świata w 2010 roku. Gospodarze turnieju wygrali wówczas 2:1, a Francja rywalizację musiała zakończyć już na fazie grupowej.

Francja – RPA, kursy

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu żadnego innego rozstrzygnięcia niż wygrana Trójkolorowych. Kursy na zwycięstwo Francuzów nie przekraczają 1.20.

Francja – RPA, przewidywane składy

Francja: Areola – Kounde, Saliba, L. Hernandez – Clauss, Tchouameni, Pogba, Digne – Griezmann – Mbappe, Ben Yedder

RPA: Mothwa – Mudau, Xulu, De Reuck, Mashego – Brooks, Monare – Dolly, Foster, Shandu – Makgopa

Francja – RPA, transmisja meczu

Wtorkowy towarzyski mecz pomiędzy Francją i RPA będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 6 PPV. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:15.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Sprawdź! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.