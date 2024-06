Francja – Luksemburg: typy, kursy, zapowiedź (05.06.2024)

Francja - Luksemburg, typy na mecz towarzyski. Trójkolorowi przygotowują się do Euro 2024, którego będą faworytem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Francja – Luksemburg, typy i przewidywania

Reprezentacja Francji przygotowuje się do mistrzostw Europy, których jest faworytem. Trójkolorowi dysponują niesamowicie mocną kadrą, która na pierwszy rzut oka nie ma słabych punktów. Na ostatniej międzynarodowej imprezie w Katarze udało im się dotrzeć do finału, gdzie polegli przeciwko Argentynie. Spośród wszystkich europejskich drużyn to podopieczni Didiera Deschampsa wydają się być na papierze najbardziej kompletni, stąd przewidywania dotyczące ich triumfu w Niemczech.

Przed startem EURO 2024 Francuzi rozegrają dwa mecze towarzyskie. Pierwszy z nich odbędzie się w tę środę, a rywalem będzie Luksemburg, który oczywiście na mistrzostwa się nie dostał. Dla Deschampsa będzie to okazja, aby dać możliwość pokazania się zawodnikom, którzy nie są częścią “żelaznej jedenastki”. Oczywiście selekcjoner może również zdecydować, aby wystawić najsilniejszy skład, tak aby zweryfikować jego możliwości przed rywalizacją w fazie grupowej. Mój typ – powyżej 4,5 gola.

Francja – Luksemburg, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji dostała się na Euro bez jakichkolwiek problemów. Całkowicie zdominowała swoją grupę eliminacyjną, wygrywając siedem z ośmiu spotkań i tracąc punkty dopiero w ostatniej kolejce, gdy wszystko już było jasne. Trójkolorowi okazali się lepsi chociażby od Holandii, z którą ponownie zagrają w fazie grupowej mistrzostw Europy. W marcu Francja przegrała prestiżowy mecz towarzyski z Niemcami (0-2), który wprowadził do jej szeregów trochę niepewności. Dwa dni później się zrehabilitowała, ogrywając Chile 3-2.

Luksemburg nie dostał się na mistrzostwa Europy, choć był na dobrej drodze, aby się tam znaleźć. W grupie eliminacyjnej okazał się słabszy jedynie od Portugalii i Słowacji, zatem miał możliwość wywalczenia awansu w barażach. W półfinale Luksemburg musiał jednak uznać wyższość Gruzji, która wygrała 2-0. Ostatni mecz towarzyski Luksemburg zakończył się zwycięstwem nad Kazachstanem (2-1).

Francja – Luksemburg, historia

Aby przypomnieć ostatni bezpośredni mecz między Francją a Luksemburgiem, należy cofnąć się pamięcią do 2017 roku. Wówczas odbywały się eliminacje do mundialu w Rosji, a obie drużyny grały ze sobą w grupie. Francuzi przed własną publicznością nie byli w stanie ograć piłkarzy z Luksemburgu, a bezbramkowy remis był uznany wówczas za gigantyczną sensację. Był to również pierwszy mecz w historii tych drużyn, który nie zakończył się wygraną reprezentacji Francji (najczęściej wysoką).

Francja – Luksemburg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego rezultatu niż zwycięstwo Francji, na którą kurs wynosi nawet 1.01. W przypadku ewentualnej wygranej Luksemburga jest to aż 40.00. Kursy na remis wahają się między 10.00 a 13.30. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Francja – Luksemburg, przewidywane składy

Francja: Maignan, Kounde, Pavard, Upamecano, T. Hernandez, Rabiot, Zaire-Emery, Griezmann, Mbappe, Giroud, Dembele

Luksemburg: Moris, Jans, Mahmutovic, Chanot, Hobnert, Dardari, Olesen, Pereira, Thill, Sinani, Rodrigues

Francja – Luksemburg, kto wygra?

Francja – Luksemburg, transmisja

Środowy mecz towarzyski Francja – Luksemburg rozpocznie się o godzinie 21:00. Jego transmisję będzie można śledzić na antenie Polsat Sport Premium 1.