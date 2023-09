Francja – Irlandia: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2023)

Francja - Irlandia: typy, kursy, zapowiedź. Francja w kolejnym meczu eliminacji EURO 2024 zmierzy się z Irlandią. Les Blues z dużą przewagą liderują w tabeli grupy B i są także faworytami czwartkowego spotkania. Trójkolorowi są już niemal o krok od awansu do turnieju finałowego. Początek pojedynku o godzinie 20:45.

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Griezmann i Mbappe

Francja Irlandia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2023 20:48 .

Francja – Irlandia, typy i przewidywania

Francja jest zdecydowanym faworytem. Ewentualną stratę punktów przez Les Blues będzie można traktować przynajmniej jako niespodziankę. Dotychczas Francuzi w czterech spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa nie tracąc ani jednej bramki. Z kolei Irlandia jak na razie zdołała wygrać jedynie z Gibraltarem. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

STS 1,58 Obie drużyny strzelą – NIE Odwiedź STS

Francja – Irlandia, ostatnie wyniki

Francja po zdobycie srebrnego medalu mistrzostw świata rozegrała już cztery mecze w eliminacjach EURO 2024. Wszystkie cztery spotkania Francuzi wygrali pokonując Holandię, Irlandię, Grecję i Gibraltar. Co więcej, Les Blues nie stracili ani jednego gola zdobywając ich aż dziewięć. Irlandczycy dotychczas rozegrali trzy mecze w kwalifikacjach. Dwa pierwsze starcia to wspomniana porażka z Francją, a także z Grecją, a trzecie to pewna wygrana 3:0 z Gibraltarem.

Francja – Irlandia, historia

Obie drużyny spotkały się już w marcu. Wtedy pojedynek 2. kolejki rozegrany w Dublinie zakończył się wygraną Francji 1:0. Wcześniej Les Blues rywalizowali z Irlandią w 2018 roku, a mecz towarzyski na swoją korzyść również rozstrzygnęli Trójkolorowi. Francja notuje serię trzech wygranych z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach.

Francja – Irlandia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu jest Francja. Warto podkreślić, że kursy na zwycięstwo Irlandii są bardzo wysokie, a w przypadku bukmachera STS wynosi on 11,30. Ponadto rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Francja – Irlandia, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Zwycięstwem Francji 0% Remisem 67% Zwycięstwem Irlandii 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Francji

Remisem

Zwycięstwem Irlandii

Francja – Irlandia, przewidywane składy

Francja (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Irlandia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Francja (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Irlandia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Didier Deschamps Stephen Kenny Rezerwowi ▼ 1 Brice Samba

2 Benjamin Pavard

6 Youssouf Fofana

11 Ousmane Dembélé

12 Randal Kolo Muani

13 Lucas Hernandez

14 Boubacar Kamara

15 Marcus Thuram

17 Jean-Clair Todibo

18 Adrien Rabiot

19 William Saliba

23 Alphonse Areola Andrew Omobamidele 2

Darragh Lenihan 3

Alan Browne 8

Aaron Connolly 9

Adam Idah 10

Jeff Hendrick 13

Jayson Molumby 14

Enda Stevens 15

Caoimhin Kelleher 16

Festy Ebosele 19

Chiedozie Ogbene 20

Ryan Manning 22

Mark Travers 23

Francja - Irlandia, transmisja meczu

Spotkanie Francji z Irlandią będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Extra. Pojedynek będzie również dostępny online w aplikacji Polsat Box Go po uprzednim wykupieniu abonamentu. Początek widowiska o 20:45.

