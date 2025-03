Francja – Chorwacja: Typy, kursy, zapowiedź (23.03.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Chorwacja: Przewidywania

Jednym z niedzielnych ćwierćfinałowych spotkań Ligi Narodów UEFA będzie rywalizacja pomiędzy reprezentacją Francji a drużyną Chorwacji. Po pierwszym meczu to goście są dużo bliżej awansu do kolejnej fazy tych rozgrywek, ale wiadomo, że Trójkolorowi to wielka marka, która grając u siebie może odrobić straty z pierwszego meczu. To właśnie gospodarze upatrywani są przez bukmacherów jako faworyci tego meczu.

Francja – Chorwacja: Ostatnie mecze

Poza ostatnim starciem tych dwóch zespołów, to bilans wyników obu reprezentacji jest bardzo podobny. Reprezentacja Francji w listopadzie wygrała swój mecz w Lidze Narodów z Włochami oraz sensacyjnie podzieliła się punktami z Izraelem. Wcześniej jednak ograła także reprezentację Belgii.

Jeśli chodzi zaś o Chorwatów to oni podczas listopadowych spotkań Ligi Narodów UEFA zremisowali z Portugalią oraz przegrali ze Szkocją. Wynikiem 3:3 zakończył się również pamiętny mecz z reprezentacją Polski na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Listę ostatnich spotkań kadry Zlatko Dalicia zamyka wygrana ze Szkocją.

Francja – Chorwacja: Historia

Ostatni mecz tych zespołów miał miejsce oczywiście kilka dni temu, kiedy to w ramach pierwszego ćwierćfinału Ligi Narodów obie te ekipy spotkały się ze sobą. Wówczas lepsza okazała się reprezentacja Chorwacji, która pokonała Trójkolorowych 2:0. Podobnie było i w jeszcze wcześniejszym starciu tych drużyn, kiedy to w czerwcu 2022 roku w ramach Ligi Nardów Chorwaci wygrali 1:0. Ostatnie zwycięstwo Francji to rok 2020 i wynik 2:1 w wyjazdowym starciu. Z kolei w poszukiwaniu ostatniego podziału punktów cofnąć trzeba się do 2022 roku.

Francja – Chorwacja: Kto wygra?

Francja – Chorwacja: Przewidywane składy

Wydaje się, że obie reprezentacje powinny wyjść na to spotkanie w najmocniejszym składzie, co widać na poniższej grafice. W reprezentacji Francji należy oczywiście spoglądać na będącego w dobrej formie Ousmane Dembele oraz Kolo Muaniego. Zaś w drużynie z Chorwacji zawsze groźny jest Josko Gvardiol czy Luka Modrić.

Francja Didier Deschamps Chorwacja Zlatko Dalic Francja Didier Deschamps 4-3-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chorwacja Zlatko Dalic Rezerwowi 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 6 Eduardo Camavinga 9 Desire Doue 11 Michael Olise 18 Warren Zaire-Emery 20 Bradley Barcola 21 Jonathan Clauss 22 Theo Hernandez 23 Lucas Chevalier 3 Marin Pongračić 7 Nikola Moro 12 Dominik Kotarski 13 Nikola Vlasic 15 Mario Pasalic 17 Toni Fruk 18 Kristijan Jakic 19 Borna Sosa 20 Franjo Ivanovic 21 Petar Sucic 22 Josip Juranovic 23 Ivica Ivušić

Francja – Chorwacja: Kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu według bukmacherów jest zespół reprezentacji Francji. Kurs na zwycięstwo ekipy Trójkolorowych wynosi mniej więcej 1.47. Z kolei na remis w tym starciu zagramy za 4.70. Trzy punkty gości z Chorwacji to nawet kurs w wysokości 7.10.

Francja Chorwacja 1.47 4.70 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2025 00:29 .

