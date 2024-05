Fortuna Dusseldorf – VfL Bochum: typy, kursy, zapowiedź (27.05.2024)

Fortuna Dusseldorf - VfL Bochum: typy i kursy na mecz barażowy o Bundesligę. W pierwszym meczu zwyciężyła drużyna Merkur-Spiel Arena 3:0. Czy podopieczni Heiko Butschera są w stanie odrobić straty? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w najbliższy poniedziałek (27 maja) o godzinie 20:30.

norbert schmidt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fortuny Dusseldorf

Fortuna Duesseldorf VfL Bochum Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2024 13:08 .

Fortuna – Bochum, typy bukmacherskie

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się rewanżowe spotkanie pomiędzy Fortuną Dusseldorf a VfL Bochum. Pierwsze spotkanie zakończyło się sporą niespodzianką, bowiem to drugoligowiec zwyciężył na stadionie rywala aż 3:0. Zatem przed drużyną Heiko Butschera trudne zadanie, aby na Merkur-Spiel Arena odrobić straty. Nadchodzący mecz zapowiada się zatem niezwykle ciekawie. Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 2.25 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Fortuna – Bochum, ostatnie wyniki

Fortuna Dusseldorf ma niezwykle udany koniec sezonu. Drugoligowiec w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł aż trzy zwycięstwa (3:1 z Norymbergą, 3:2 z Magdeburgiem, a także 3:0 z VfL Bochum) oraz zaliczył dwa remisy (1:1 z Schalke Gelsenkirchem i 1:1 z Holstein Kiel).

VfL Bochum natomiast notuje passę trzech porażek z rzędu (0:5 z Bayerem Leverkusen, 1:4 z Werderem Brema oraz 0:3 z Fortuną Dusseldorf). Wcześniej podopieczni Heiko Butschera odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Hoffenheim i 4:3 z Unionem Berlin).

Fortuna – Bochum, historia

Kilka dni temu spotkanie między tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem Fortuny Dusseldorf aż 3:0. Wcześniejsze dwie potyczki ligowe tych drużyn miało miejsce w sezonie 2020/21 na zapleczu Bundesligi. Wówczas w pierwszym spotkaniu wygrało Bochum, natomiast rewanż padł łupem rywali.

Fortuna – Bochum, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem poniedziałkowej potyczki jest Fortuna Dusseldorf. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 2.25. Natomiast na zwycięstwo VfL Bochum oscylują w granicach 3.25 – 3.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Fortuna – Bochum, kto awansuje do Bundesligi?

Który zespół awansuje do Bundesligi? Fortuna Dusseldorf 0% VfL Bochum 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Fortuna Dusseldorf

VfL Bochum

Fortuna – Bochum, przewidywane składy

Fortuna Dusseldorf: Kastenmeier – Zimmermann, Oberdof, de Wijs, Iyoha – Klaus, Engelhardt, Tanaka, Sobottka, Tzolis – Vermeij

VfL Bochum: Luthe – Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo – Bero, Osterhage – Asano, Stoger, Wittek – Hofmann

Fortuna – Bochum, transmisja meczu

Spotkanie rewanżowe o awans do Bundesligi pomiędzy Fortuną Dusseldorf a VfL Bochum będzie transmitowane w Polsce na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Merkur-Spiel Arena już w najbliższy poniedziałek, 27 maja, o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.