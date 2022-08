Fiorentina – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

Fiorentina – Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. Od kilku sezonów mecze Fiorentiny z Napoli są prawdziwą wizytówką ligi włoskiej. Pada w nich wiele bramek, zespoły walczą do ostatniej kropli potu, a trenerzy pieklą się przy ławce rezerwowych. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie w niedzielę.

Fiorentina – Napoli, typy i przewidywania

Ku lekkiemu rozczarowaniu kibiców Fiorentina nie poczyniła w trakcie letniego okienka transferowego zbyt wielkich wzmocnień. Najwięcej wydano na prawego obrońcę sprowadzonego z Szachtara Donieck – Dodo. Vila całkiem udanie weszła w sezon, choć widać spore braki w kadrze, zwłaszcza pod kątem ofensywy. Drużyna z Florencji strzela mało bramek, a w dwóch ostatnich meczach nie udało jej się zanotować żadnego trafienia. Zdecydowanie należy poprawić tę statystykę, chcąc myśleć o pozytywnym wyniku w meczu z Napoli.

Zespół z Neapolu jest od kilku lat obiektem drwin i żartów kibiców utytułowanych włoskich klubów pokroju AC Milanu, czy Interu. Napoli to drużyna z potężną kadrą i potencjałem, którego nie potrafi odpowiednio spożytkować, by móc powalczyć o trofea. W ubiegłym sezonie na finiszu zanotowała spadek formy, co kosztowało ją odpadnięcie z wyścigu po tytuł. Starty w Serie A podopieczni Luciano Spallettiego zanotowali imponujący, dlatego też piłkarze w dobrych humorach udadzą się w niedzielę do Florencji. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Fiorentina – Napoli, ostatnie wyniki

Fiorentina inaugurację sezonu wymęczyła zwycięstwo w starciu z beniaminkiem – Cremonese 3:2, a w następnej kolejce zremisowała jedynie bezbramkowo z Empoli. Gola nie udało jej się zdobyć również w rywalizacji z Twente, która na szczęście zakończyła się dla niej pomyślnie. W składzie wyraźne brakuje piłkarza, który dałby impuls z przodu.

W zgoła innej sytuacji jest Napoli, które na starcie ligowych rozgrywek strzela mnóstwo goli i notuje imponujące zwycięstwa. Wyjazdowa wygrana z Hellas Veroną 5:2, a potem gładkie zwycięstwo z Monzą 4:0 pozwala pozytywnie zapatrywać się na wynik wyjazdowego starcia z Fiorentiną.

Fiorentina – Napoli, sytuacja kadrowa

Trener Vincenzo Italiano w meczu z Napoli nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Castrovilli i Igora. Wątpliwy wydaje się również występ Szymona Żurkowskiego, który zmaga się z urazem. Polaka zabrakło w trzech ostatnich meczach i może nie być jeszcze w niedzielę gotowy do gry.

Również szkoleniowiec Napoli nie będzie miał do dyspozycji pełnej kadry. Wypadli mu z powodu kontuzji Diego Demme i Karim Zedadka.

Fiorentina – Napoli, historia

W ubiegłym sezonie w meczach ligowych między Violą i Napoli padło łącznie aż osiem bramek. W Neapolu to Fiorentina wygrała 3:2, podczas gdy na własnym stadionie musiała uznać wyższość rywala. Poległa wówczas 1:2. Oprócz tego zespoły te mierzyły się również w pucharze Włoch, na etapie 1/8 . Górą wówczas byli piłkarze z Florencji, którzy do awansu potrzebowali jednak dogrywki.

Fiorentina – Napoli, kursy bukmacherskie

Ciężko wskazać faworyta niedzielnego meczu na Stadio Artemio Franchi we Florencji. Nieco niższe kursy bukmacherzy oferują na Napoli – ok. 2.15. Typ na zwycięstwo gospodarzy wynosi w przedziale między 3.25, a 3.55. Remis wyceniany jest na 3.60. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Fiorentina – Napoli, przewidywane składy

Fiorentina: Gollini – Dodo, Milenkovic, Martinez, Biraghi – Duncan, Amrabat, Mandragora – Ikone, Jovic, Saponara

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui – Zambo Angussa, Lobotka, Zieliński – Lozano, Osimhen – Kvaratskhelia

Fiorentina – Napoli, transmisja

Spotkanie Fiorentiny z Napoli będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2. Transmisję na żywo znajdziecie również na stronach bukmacherów takich jak Betclic i Fortuna. Początek spotkania w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 20:45.

