Fiorentina – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jonathan Ikone

Serie A wraca w ten weekend po przerwie reprezentacyjnej. Jednym z najciekawszy pojedynków w 24. kolejce będzie starcie Fiorentina – Lazio. Są duże szanse na to, że od pierwszej minuty we Florencji zobaczymy Krzysztofa Piątka. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów.

Fiorentina – Lazio, typy i przewidywania

Nieznacznym faworytem sobotniego starcia jest Fiorentina, która dysponuje atutem w postaci gry przed własną publicznością. Ponadto jest w lepszej formie, niż piłkarze Lazio, którzy przegrali dwie z pięciu ostatnich wyjazdowych konfrontacji. Były to pojedynki z silnymi przeciwnikami, więc Fiołki mogą liczyć na komplet punktów. My sądzimy, że gola strzelą obie drużyny. Tak było w trzech z pięciu poprzednich bezpośrednich meczów.

Fortuna 1,53 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do Fortuna

Fiorentina – Lazio, ostatnie wyniki

Piłkarze Fiorentiny są aktualnie siódmą siłą w tabeli Serie A, a mogli być jeszcze wyżej. Przeszkodził w tym niespodziewany remis w wyjazdowym pojedynku z Cagliari przed przerwą reprezentacyjną. To zaskakujące, ponieważ wcześniej Fiołki rozbiły 6:0 Genoę. Strata ekipy Vincenzo Italiano do europejskich pucharów to tylko dwa punkty, przy jednym zaległy meczu.

Kilkanaście dni odpoczynku od rozgrywania meczów może wpłynąć korzystnie na zawodników Lazio. Mieli oni wyraźne problemy ze strzelaniem goli w dwóch ostatnich spotkaniach. Rzymianie potrzebowali dogrywki, aby pokonać Udinese w Pucharze Włoch. Batalię z mającą ogromne problemy kadrowe Atalantą, zakończyli bez zdobyczy bramkowej.

Fiorentina – Lazio, historia

Kluby te grały ze sobą 160 razy. W rywalizacji tej korzystniej wypada Lazio, które na swoją korzyść rozstrzygnęło 65 pojedynków. 52-krotnie triumfowała Fiorentina. 43 razy nie wyłoniono zwycięzcy.

Fiorentina – Lazio, kursy bukmacherów

Fiorentina – Lazio, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 5 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 46-letni Daniele Orsato. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortuna +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.