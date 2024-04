Fiorentina - Atalanta: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. Środa we włoskiej piłce nożnej upłynie pod znakiem drugiego półfinału Coppa Italia. Rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zacznie się o godzinie 21:00.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Andrea Belotti

Fiorentina Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 22:57 .

ACF Fiorentina – Atalanta, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy są już tylko trzy mecze od spektakularnego sukcesu w Pucharze Włoch. W związku z tym można spodziewać się pasjonującego spotkania w środowy wieczór na Stadio Artemio Franchi. W trakcie minionego weekendu Fiorentina uległa u siebie AC Milanowi. Z kolei Atalanta wysoko pokonała SSC Napoli. Tym samym w lepszych nastrojach do pierwszego półfinału w Coppa Italia podejdą goście. Fioletowi przegrali trzy z ostatnich pięciu starć przeciwko Atalancie. W związku z tym można rozważyć opcję ze zwycięstwem ekipy z Bergamo. Mój typ: wygrana Atalanty.

ACF Fiorentina – Atalanta, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Oliver Christensen. Tymczasem trener Gian Piero Gasperini będzie musiał radzić sobie bez Giorgio Scalviniego oraz Charlesa De Ketelaere.

ACF Fiorentina – Atalanta, ostatnie wyniki

Zespół Vincenzo Italiano w drodze do półfinału wyeliminował Parmę oraz Bolognię. W obu tych starciach Fiorentina okazała się lepsza od rywali w konkursach jedenastek.

Zespół z Bergamo zagrał w ostatnich występach w krajowym pucharze z większym spokojem. Eliminował kolejno Sassuolo (3:1) i AC Milan (2:1), rozstrzygając losy rywalizacji 90 minutach.

ACF Fiorentina – Atalanta, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas górą była Fiorentina (3:2). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie górą byli Toskańczycy, w jednym spotkaniu lepsza była Atalanta i raz miał miejsce remis.

ACF Fiorentina – Atalanta, kursy

Bukmacherzy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta rywalizacji. Kursy na zwycięstwo każdej z ekip są porównywalne. Remis wyceniono natomiast na 3.35-3.40. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

ACF Fiorentina – Atalanta, przewidywane składy

Fiorentina: Terracciano – Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti

Atalanta: Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac, Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

ACF Fiorentina – Atalanta, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fiorentiny 0% wygraną Atalanty 100% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Fiorentiny

wygraną Atalanty

remisem

ACF Fiorentina – Atalanta, transmisja meczu

Środowe starcie będzie można zobaczyć w internecie oraz w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport News i na platformie Polsat Box Go. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.