Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Feyenoordu Rotterdam

Feyenoord – Olympique Marsylia: typy i kursy na półfinał Ligi Konferencji Europy. W teorii Feyenoord jest najsłabszym zespołem, który pozostał w grze o puchar Ligi Konferencji Europy. W praktyce, holenderski zespół walczy o tytuł wicemistrza Holandii i może pochwalić się niezłą passą meczów bez porażki. Na własnym stadionie Feyenoord przegrał w tym sezonie zaledwie dwa mecze i uczynił z niego prawdziwą twierdzę, którą Marsylczykom niełatwo będzie sforsować.

de Kuip Liga Konferencji Europy Feyenoord Rotterdam Olympique Marsylia 2.25 3.65 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2022 16:04 .

Feyenoord – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Feyenoordowi trudno w lidze holenderskiej jest dotrzymać kroku PSV Eindhoven i Ajaksowi Amsterdam. Drużyna wyrosła jednak na trzecią siłę Eredivisie i ma ogromne ambicje sięgnąć po trofeum Ligi Konferencji Europy. Piłkarze Arne Slota strzelają wiele bramek, o czym w tym sezonie przekonały się już, chociażby Slavia Praga, czy Partizan Belgrad. Guus Til i Bryan Linssen tworzą jeden z najlepszych duetów ligi pod względem liczby asyst i bramek i to przede wszystkim na nich uwagę skupić powinni obrońcy Olympique Marsylii. A przynamniej na drugim z wymienionych, gdyż 24-letni pomocnik Feyenoordu prawdopodobnie opuści to spotkanie z powodu kontuzji.

Polscy kibice z pewnością ucieszyli się na wieść o powrocie do pełni zdrowia Arkadiusza Milika. Polak wystąpił w dwóch ostatnich meczach i prawdopodobnie zobaczymy go w wyjściowym składzie na mecz z Feyenoordem. Olympique Marsylia rozgrywa jeden z najlepszych sezonów od lat i jest już o krok od wywalczenia wicemistrzostwa Francji. Zapewni to mu bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. W drużynie Jorge Sampaoliego pierwsze skrzypce odgrywa Dimitri Payet, który jest najlepszym strzelcem i asystentem zespołu. Bez doświadczonego Francuza trudno byłoby sobie wyobrazić tak dobrą passę Marsylczyków. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Fortuna 1.56 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Fortuna

Feyenoord – Olympique Marsylia, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy pierwszego półfinałowego meczu spore braki. Trener na pewno nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych: Tila, Jahanbakhsha, Toornstry i Bijlowa. Niepewny jest także stan zdrowia zmagającego się z urazem Senseia.

Jorge Sampaoli do Holandii nie wziął ze sobą Luisa Henrique. Oprócz niego małe szanse na występ mają kontuzjowani Balerdi, Under i Konrad de la Fuente.

Feyenoord – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Gra Feyenoordu w ostatnich meczach mogła się podobać. Piłkarze trenera Slota nie przegrali żadnego z ostatnich sześciu meczów. Na przestrzeni kilku miesięcy ponieśli jedynie porażkę w Eredivisie z Ajaksem Amsterdam. Imponować mogła ich gra w meczach z Heraclesem, Slavią Praga i Utrechtem, które wygrali. Ich bilans z tych spotkań to 9 bramek strzelonych i tylko 3 stracone.

Dobrym bilansem może się także pochwalić Olympique Marsylia. Piłkarze Jorge Sampaoliego wygrali cztery z ostatnich pięciu meczów, przegrywając tylko nieznacznie z PSG 1:2. Ich bilans w trakcie tych spotkań to 8 goli strzelonych i 4 stracone. Znakomicie wygląda za to ich bilans w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Marsylczycy wygrali wszystkie sześć meczów.

Feyenoord – Olympique Marsylia, historia

Zespoły mierzyły się ze sobą w dwumeczu ponad 22 lata temu. Wówczas w drugiej fazie grupowej Feyenoord zwyciężył w Holandii 3:0 i zremisował na wyjeździe z Olympique Marsylią 0:0. Od tamtej pory te drużyny nie mierzyły się ze sobą.

Feyenoord – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Faworytem starcia w Holandii są gospodarze. Kursy na ich zwycięstwo wynoszą ok. 2.20. Bukmacherzy na zwycięstwo Marsylczyków oferują kursy rzędu 3.20. Dają jednak nieco większe szanse na awans francuskiej drużynie. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Feyenoord – Olympique Marsylia, przewidywane składy

Feyenoord: Marciano – Geertuida, Trauner, Hendriks, Malacia – Kokcu, Aursnes, Hendrix – Nelson, Dessers, Siniesterra

Olympique Marsylia: Mandanda – Rongier, Saliba, Luan Peres, Kolasinac – Gueye, Kamara, Guendozi – Harit, Milik, Payet

Feyenoord – Olympique Marsylia, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie Viaplay. Skomentują go Piotr Domagała i Radosław Przybysz. Początek starcia o godzinie 21:00