Fenerbahce – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2024)

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Fenerbahce – Man Utd, typy bukmacherskie

W czwartek zostaną rozegrane spotkania w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Europy. Tego dnia w jednym ze starć Fenerbahce przed własną publicznością podejmie Manchester United. Ten mecz będzie miał wyjątkowe znaczenie dla Jose Mourinho. Portugalczyk obecnie prowadzi turecki zespół, a w przeszłości miał okazje zasiadać na ławce trenerskiej drużyny z Old Trafford. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie komplet punktów zgarną “Czerwone Diabły”. Mój typ: wygrana Manchesteru United

Fenerbahce – Man Utd, ostatnie wyniki

Fenerbahce nie prezentuje obecnie specjalnie wysokiej formy. Podopieczni Jose Mourinho w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Royal Union w Lidze Europy i 2:0 z Antalyasporem), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Twente w Lidze Europy oraz 2:2 z Samsunsporem), a także ponieśli jedną porażką (1:3 z Galatasaray).

Manchester United natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. “Czerwone Diabły” bowiem w tym czasie tylko raz wygrały (2:1 z Brentfordem), zaliczyły trzy remisy (1:1 z Twente w Lidze Europy, 3:3 z Porto w Lidze Europy oraz 0:0 z Aston Villą), a także poniosły jedną porażką (0:3 z Tottenhamem Hotspur).

Fenerbahce – Man Utd, historia

Ostatni raz drużyny miały okazje ze sobą rywalizować w 2016 roku. Starcia miały miejsce również w Lidze Europy. Wówczas pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Manchesteru United (4:1), natomiast w rewanżu zwyciężył zespół Fenerbahce (2:1).

Fenerbahce – Man Utd, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Anglików, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 2.25 – 2.35. W przypadku natomiast wygranej Fenerbahce 2.75 – 2.90. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Fenerbahce – Man Utd, kto wygra?

Fenerbahce – Man Utd, przewidywane składy

Fenerbahce Jose Mourinho Manchester United Erik ten Hag Fenerbahce Jose Mourinho 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi 2 Çağlar Söyüncü 3 Samet Akaydin 4 Serdar Aziz 8 Mert Hakan Yandas 17 Irfan Can Kahveci 19 Youssef En-Nesyri 20 Cengiz Ünder 22 Levent Mercan 23 Cenk Tosun 54 Osman Ertugrul Cetin 70 Oguz Aydin 97 Allan Saint-Maximin 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 84 Ethan Wheatley

Fenerbahce – Man Utd, transmisja

Spotkanie Fenerbahce – Manchester United obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 3. Początek rywalizacji już w czwartek, 24 października, o godzinie 21:00.

