FC Porto – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Oblak

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. W grupie B znamy już większość rozstrzygnięć, bowiem po dramatycznej końcówce i remisie z Bayerem Leverkusen Atletico Madryt straciło szanse na awans do 1/8 finału. We wtorek “Los Rojiblancos” zagrają na wyjeździe z FC Porto, które mierzy w zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Początek meczu o godzinie 18:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Estadio do Dragao Liga Mistrzów, gr. B FC Porto Atletico Madryt 2.55 3.45 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2022 18:47 .

Porto – Atletico, typy i przewidywania

Grupa B obecnej edycji Ligi Mistrzów jest pełna niespodzianek. Już wiemy, że do fazy pucharowej awansują Club Brugge oraz FC Porto. Po dramatycznej końcówce i remisie Atletico Madryt z Bayerem Leverkusen, obie ekipy straciły już szansę na grę w 1/8 finału. Wtorkowy mecz Portugalczyków z “Los Rojiblancos” odpowie nam więc na pytanie, kto wywalczy pierwsze miejsce w grupie, a także kto zagra na wiosnę w Lidze Europy. FC Porto traci punkt do Club Brugge i będzie zdeterminowane, aby zwyciężyć przed własną publicznością. Nasz typ – wygrana FC Porto.

STS 2,50 Wygrana FC Porto Zagraj!

Porto – Atletico, sytuacja kadrowa

Do wtorkowej rywalizacji FC Porto przystąpi bez kontuzjowanych Gabriela Verona i Pepe, a także pauzujący za nadmiar żółtych kartek Davida Carmo i Mateusa Uribe. Jeśli chodzi o Atletico Madryt, niezdolność do gry z powodu problemów zdrowotnych zgłaszają Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente oraz Alvaro Morata.

Porto – Atletico, ostatnie wyniki

FC Porto ma za sobą trzy kolejne zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W ubiegłym tygodniu udało się pokonać Club Brugge aż 4-0, a wcześniej także Bayer Leverkusen (2-0 i 3-0). W międzyczasie Portugalczycy zremisowali na krajowym podwórku z Santa Clara 1-1.

Ostatnie tygodnie są dla Atletico Madryt bardzo nieudane. Poprzednia kolejka ligowa przyniosła wyjazdową porażkę z Cadiz (2-3). Wcześniej nie udało się pokonać Bayeru Leverkusen (2-2), co wykluczyło “Los Rojiblancos” z gry o fazę pucharową Ligi Mistrzów.

Porto – Atletico, historia

W pierwszym bezpośrednim meczu fazy grupowej Atletico Madryt wygrało z FC Porto 2-1 na własnym terenie. Bramki dla hiszpańskiej ekipy strzelali Mario Hermoso i Antoine Griezmann, zaś dla Portugalczyków trafił nieobecny we wtorek Mateus Uribe. Po raz ostatni Porto ograło Atletico w 2009 roku.

Porto – Atletico, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta wtorkowego starcia. Kurs na zwycięstwo FC Porto wynosi najczęściej 2,55. W przypadku wygranej Atletico Madryt waha się on pomiędzy 2,80 a 2,90.

Porto – Atletico, przewidywane składy

FC Porto: Costa, Pepe, Cardoso, Marcano, Zaidu, Otavio, Eustaquio, Grujić, Galeno, Evanilson, Taremi

Atletico Madryt: Oblak, Savić, Hermoso, Mandava, Molina, de Paul, Witsel, Saul, Carrasco, Felix, Griezmann

Porto – Atletico, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie pomiędzy FC Porto a Atletico Madryt rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 1. Spotkanie będzie dostępne także między innymi w usłudze CANAL+ online. Teraz zakładając konto i wykupując dostęp na sześć miesięcy zaoszczędzić aż 96 zł. Płacąc zaledwie 288 zł otrzymasz na pół roku dostęp do wszystkich kanałów CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Z promocji możecie skorzystać rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.