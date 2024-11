PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

FC Heidenheim Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2024 22:15 .

FC Heindenheim – Chelsea FC, typy bukmacherskie

W czwartek odbędą się spotkania w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji Europy. Tego wieczoru w Niemczech zaprezentuje się Chelsea, czyli lider rozgrywek. Rywalem niepokonanych The Blues będą także niepokonani gospodarze. Heidenheim ma znacznie mniejsze szanse na podtrzymanie tej passy od klubu z Londynu. Przyjezdni mają bilans bramkowy 16:3, a co za tym idzie należy spodziewać się gradu bramek w czwartkowy wieczór. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Oskar STS 2,30 Powyżej 3‚5 bramki – TAK przejdź do STS

FC Heindenheim – Chelsea FC, ostatnie wyniki

W minionym sezonie Heidenheim sensacyjnie zakwalifikowało się do Ligi Konferencji. Teraz drużynie tej bliżej jednak do 2. Bundesligi. Ta ligowa kampania przyniosła zaledwie trzy ligowe zwycięstwa. Ostatnie mecze nie zmieniły sytuacji tego klubu, ponieważ lepsze okazały się znane niemieckie marki jak Wolfsburg (1:3) i Bayer Leverkusen (2:5).

W listopadzie Chelsea grała z dwoma angielskimi gigantami. Oba mecze (z Manchesterem United i Arsenalem) zakończyły się remisem 1:1. Lepiej było przeciwko Leicester City, gdzie udało się sięgnąć po pełną pulę punktów po wygranej 2:1.

FC Heindenheim – Chelsea FC, historia

Czwartkowe starcie będzie pierwszym meczem w historii między tymi zespołami. Do tej pory Heidenheim nie miało okazji rywalizować z Chelsea.

FC Heindenheim – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Blues”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.42 – 1.53. W przypadku zwycięstwa Heidenheim natomiast sięgają nawet 7.40. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

FC Heindenheim – Chelsea FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Heidenheim 0% Remis 0% Wygrana Chelsea 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Heidenheim

Remis

Wygrana Chelsea

FC Heindenheim – Chelsea FC, przewidywane składy

Heidenheim: Muller; Traore, Manika, Gimber, Fohrenbach; Dorsch, Maloney, Schoppner; Conteh, Honsak, Wanner

Chelsea: Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Veiga; Caicedo, George, Nkunku, Felix, Mudryk; Guiu

FC Heindenheim – Chelsea FC, transmisja

Spotkanie FC Heindenheim – Chelsea FC nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Jedyna opcja to wykupienie abonamentu i obejrzenie spotkania bez komentarza w polsatbox.go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.