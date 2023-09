FC Barcelona – Real Betis: kursy, typy, zapowiedź (16.09.2023)

Imago/Fernando Pidal Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona – Real Betis, typy i przewidywania

Aż cztery trafienia w ostatnich dwóch meczach zanotowali rywale przeciwko FC Barcelonie. Cóż z tego, skoro Duma Katalonii oba te spotkania wygrała. Kibice liczą, że do formy wróci Robert Lewandowski, który na starcie sezonu nie prezentuje się najlepiej. W strzelaniu goli wyręczają go inny zawodnicy. W sobotę do Barcelony przyjedzie Real Betis, który ostatnią wizytę tam okupił porażką 0:4. Bukmacherzy spodziewają się, że również w sobotę górą okaże się mistrz Hiszpanii. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

FC Barcelona – Real Betis, ostatnie wyniki

Sezon ligowy Barca rozpoczęła od bezbramkowego remisu z Getafe. Potem już jednak tylko wygrywała. 2:0 z Cadiz, 4:3 z Villarrealem, a w ostatniej kolejce 2:1 z Osasuną Pampeluna. Zwycięstwo bramką z rzutu karnego zapewnił wówczas Robert Lewandowski.

Real Betis gra mocno w kratkę, co uwidaczniają jego rezultaty. Zaczęło się od zwycięstwa 2:1 nad Villarrealem. W 2. kolejce remis 0:0 z Atletico Madryt. Później lepszy okazał się od niego Athletic Bilbao, który wygrał 4:2. W ostatniej kolejce Real Betis po niemałych męczarniach wygrał z Rayo Vallecano 1:0.

FC Barcelona – Real Betis, sytuacja kadrowa

Xavi wciąż nie może liczyć na kontuzjowanych Ronalda Araujo i Pedriego. Znak zapytania stoi również przy osobie Ilkaya Guendogana. Pomocnik doznał urazu pleców w meczu z reprezentacją Francji i dopiero szczegółowe badania pokażą, jak poważna jest kontuzja.

Liczne jest grono zawodników kontuzjowanych również po stronie Realu Betis. Od dłuższego czasu z urazami zmagają się Nabil Fekir, Luiz Henrique, William Carvalho i Claudio Bravo. Niepewny jest również stan zdrowia Aitora Ruibala.

FC Barcelona – Real Betis, historia

Barcelona regularnie w ostatnich sezonach wygrywała z Realem Betis, choć zdarzało się, że to piłkarze z Sewilli kończyli spotkanie z tarczą. Licząc pięć poprzednich spotkań, Duma Katalonii wygrała trzy z nich. Raz górą okazał się Real Betis. W styczniu 2023 roku Barca wygrała po rzutach karnych w półfinale Superpucharu Hiszpanii.

FC Barcelona – Real Betis, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnym faworytem bukmacherów przed sobotnim meczem. Kurs na zwycięstwo FC Barcelony to około 1.40. Typ na remis wyceniany jest już na 5.25. Jeśli planujecie stawiać na wygraną Realu Betis, możecie spodziewać się kursów w granicach 7.60. Spotkanie warto obstawiać na STS. Korzystną ofertę na mecz ma bukmacher STS. Dzięki bonusowi z oferty powitalnej, możecie liczyć na bezpieczny zakład do 100 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

FC Barcelona – Real Betis, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana FC Barcelony 0% Remis 0% Wygrana Realu Betis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana FC Barcelony

Remis

Wygrana Realu Betis

FC Barcelona – Real Betis, przewidywane składy

FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Real Betis (Przewidywany skład) 4-3-3 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Real Betis (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Xavi Hernandez Manuel Pellegrini Rezerwowi ▼ 2 Joao Cancelo

5 Íñigo Martinez

7 Ferrán Torres

11 Raphinha

14 João Félix

17 Marcos Alonso

30 Marc Casado

31 Diego Kochen Borja Iglesias 9

Marc Bartra 15

Juan Cruz 16

Abner Vinicius 20

Youssouf Sabaly 23

Sergi Altimira 27

Chadi Riad 28

Fran Vieites 30

Guilherme Fernandes 31

FC Barcelona – Real Betis, transmisja

Hit 5. kolejki La Liga FC Barcelona – Real Betis transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 1. Transmisja będzie dostępna również u bukmachera STS. Początek rywalizacji w sobotę o godzinie 21:00.

