FC Barcelona w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów zmierzy się u siebie ze Stade Brest. Spotkanie odbędzie się we wtorek (26 listopada) o godzinie 21:00. Przedstawiamy typy i kursy na mecz Barcelona - Brest.

SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Brest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2024 14:52 .

FC Barcelona – Brest, typy bukmacherskie

Choć Stade Brest nie doznało jeszcze porażki w obecnej edycji Ligi Mistrzów, murowanym faworytem wtorkowego spotkania jest FC Barcelona. Inne rozstrzygnięcie niż wygrana gospodarzy będzie sensacją. Kursy na zwycięstwo Barcy nie są jednak atrakcyjne. Dlatego w tym wypadku zwracam uwagę na specjalne oferty bukmacherów. W promocji BETFAN można np. zgarnąć aż 250 zł bonusu, jeżeli w tym meczu wystąpi przynajmniej jeden spalony. W Superbet można natomiast postawić zakład na zwycięzcę po kursie 200. Więcej informacji o tych i innych ofertach znajdziesz poniżej: Mój typ: spalony w meczu

Betfan BONUS 250 ZŁ spalony w meczu Odbierz w BETFAN!

Bonus 250 zł za spalonego w meczu Barcelona – Brest

Bardzo ciekawą promocję na wtorkowy mecz przygotował BETFAN. Zakładając konto z kodem GOAL będziesz mógł zgarnąć extra bonus 250 zł, jeżeli w spotkaniu Barcelona – Brest wystąpi przynajmniej jeden spalony. Aby odebrać bonus wystarczy spełnić kilka prostych warunków.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem GOAL i wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie dokładnie 25 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł obejmujący dowolny zakład z oferty na mecz Barcelona – Brest (łączny kurs kuponu musi wynosić minimum 2.00, kupon musi zostać rozliczony do 26.11, 23:59) Jeżeli w meczu Barcelona – Brest będzie przynajmniej jeden spalony, w ciągu 48 godzin otrzymasz freebet 250 zł

FC Barcelona – Brest: promocje

Oprócz opisanej promocji BETFAN warto również zwrócić uwagę na oferty innych bukmacherów. W Superbet zakład na zwycięzcę tego spotkania można postawić po kursie 200! Stawiając zaledwie 2 zł można zgarnąć bonus 400 zł. Do skorzystania z oferty uprawnia podanie kodu GOAL podczas rejestracji. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych promocji.

FC Barcelona – Brest: ostatnie wyniki

FC Barcelona rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczęła od potknięcia i wyjazdowej przegranej 1:2 z Monaco. W kolejnych trzech spotkaniach zapisała już jednak na swoje konto komplet dziewięciu punktów – efektownie wygrywając kolejno z Young Boys Berno (5:0), Bayernem Monachium (4:1) i Crveną zvezdą Belgrad (5:2). Do wtorkowego spotkania nie przystąpi jednak w najlepszych nastrojach, co jest efektem straty punktów w dwóch ostatnich ligowych meczach z Realem Sociedad (0:1) i Celta Vigo (2:2). W efekcie tych wpadek Duma Katalonii roztrwoniła pokaźną przewagę nad Realem Madryt i obecnie prowadzili w tabeli z czterema oczkami więcej.

Stade Brest to największa rewelacja obecnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół z Francji w czterech dotychczasowych meczach zapisał na swoje konto aż 10 punktów. Brest pozostawiło w pokonanym polu Sturm Graz (2:1 u siebie), Red Bull Salzburg (4:0 na wyjeździe) i Spartę Pragę (2:1 na wyjeździe). Do tego dorzucił cenny punkt w starciu z Bayerem Leverkusen (1:1 u siebie). Teraz niewątpliwie czeka go zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie.

FC Barcelona – Brest, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Barcelona nie wspomina jednak najlepiej ostatnich konfrontacji z francuskimi zespołami. W tym roku doznała już bowiem dwóch porażek – 1:4 z Paris Saint-Germain w kwietniu i 1:2 z Monaco we wrześniu. Warto jednak dodać, że Barcelona nie przegrała żadnego z 20 ostatnich meczów z drużynami, z którymi mierzyła się po raz pierwszy w europejskich pucharach. Odniosła w nich 17 zwycięstw i zaliczyła trzy remisy.

FC Barcelona – Brest, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest zdaniem bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa we wtorkowym meczu. Rozważając typ na wygraną Barcelony, w standardowych ofertach kurs nie przekracza 1.20. Z kolei na wygraną gości z Brestu można postawić nawet po kursie 16.00.

Przy okazji tego meczu warto jednak zwrócić uwagę na bardzo atrakcyjne specjalne oferty bukmacherów. W BETFAN możesz zgarnąć bonus 250 zł, jeżeli w meczu wystąpić choćby jeden spalony. Z kolei w Superbet na zwycięzcę tego meczu można postawić po kursie 200 i zgarnąć aż 400 zł bonusu. Więcej informacji o tych ofertach znajdziesz wyżej.

FC Barcelona – Brest, przewidywane składy

Szkoleniowiec Barcelony Hansi Flick nadal musi radzić sobie z problemami kadrowymi. We wtorkowym meczu nie będzie miał do swojej dyspozycji takich zawodników jak Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ansu Fati, Eric Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Ferran Torres i przede wszystkim Lamine Yamal. Utalentowany skrzydłowy zmaga się z urazem kostki i nie będzie jeszcze gotowy do gry.

Brest do wtorkowego meczu także przystąpi bez kilku piłkarzy. Wyłączeni z gry są Soumaila Coulibaly, Romain Favre, Massadio Haidara i Bradley Locko. Pod znakiem zapytania stoją również występy Abdallaha Simy i Pierre’a Lees-Melou.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Brest Eric Roy FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Brest Eric Roy Rezerwowi 4 Ronald Araujo 6 Gavi 7 Ferrán Torres 14 Pablo Torre 18 Pau Victor Delgado 21 Frenkie De Jong 25 Wojciech Szczesny 26 Ander Astralaga 35 Gerard Martin 36 Sergi Domínguez 39 Andrés Cuenca 42 Unai Hernandez 3 Abdoulaye Ndiaye 9 Kamory Doumbia 11 Axel Camblan 14 Mama Baldé 26 Mathias Pereira Lage 28 Jonas Martin 30 Grégoire Coudert 34 Ibrahim Salah 50 Noah Jauny

FC Barcelona – Brest, typ kibiców

Jak zakończy się mecz Barcelona – Brest? wygraną Barcelony

remisem

wygraną Brest wygraną Barcelony

remisem

wygraną Brest 0 Votes

FC Barcelona – Brest, transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Brest rozegrany zostanie we wtorek (26 listopada) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ 1 Extra, a pojedynek skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki. Za pośrednictwem internetu spotkanie będzie można oglądać w usłudze CANAL+ online, która jest teraz dostępna w specjalnej ofercie z okazji Black Week. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące dostępu do pakietu Super Sport zapłacisz tylko 59 zł miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.