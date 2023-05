Everton - Manchester City: typy na mecz 36. kolejki Premier League. Bez wątpienia jest to spotkanie o dużym bagażu emocjonalnym. The Toffees bronią się przed spadkiem, natomiast Obywatele walczą o mistrzostwo Anglii. Początek niedzielnej rywalizacji o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Goodison Park Premier League Everton Manchester City 9.80 5.60 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2023 16:03 .

Everton – Manchester City, typy i przewidywania

Manchester City w 2023 roku znajduje się w wybitnej dyspozycji, dzięki czemu wysunął się niedawno na fotel lidera tabeli Premier League. Teraz to właśnie Obywatele są typowani jako główny faworyt do zdobycia mistrzostwa Anglii. Aby tak się stało, nie mogą sobie pozwolić na wpadki, gdyż Arsenal znajduje się tuż za nimi. W niedzielę ekipa Pepa Guardioli zagra z walczącym o utrzymanie Evertonem, który wreszcie przełamał serię spotkań bez zwycięstwa. The Toffees wydostali się ze strefy spadkowej i z pewnością nie chcą już do niej wracać. Na Goodison Park zapowiada się więc niezwykle emocjonujące starcie. Gospodarze mogą upatrywać swoich szans w rotacjach, jakie najprawdopodobniej zastosuje Guardiola. Spodziewamy się, że Everton będzie stać na strzelenie bramki. Nasz typ – Everton strzeli gola.

STS 1,77 Everton strzeli gola Zagraj!

Everton – Manchester City, sytuacja kadrowa

Everton nie będzie mógł w niedzielę skorzystać z kontuzjowanych Seamusa Colemana, Bena Godfreya, Androsa Townsenda i Rubena Vinagre. W ekipie Manchesteru City nie słychać o wymuszonych absencjach, więc Pep Guardiola będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników.

Everton – Manchester City, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Everton wreszcie przełamał niemoc i zakończył serię siedmiu kolejnych spotkań bez wygranej. The Toffees niespodziewanie rozbili na wyjeździe Brighton aż 5-1. Wcześniej podzielili się punktami z Leicester City (2-2) oraz wysoko przegrali z Newcastle United (1-4).

Kilka dni temu Manchester City stoczył pierwszy bój z Realem Madryt, którego stawką jest awans do finału Ligi Mistrzów. Na Santiago Bernabeu padł remis 1-1. Wcześniej Obywatele zaliczyli serię pięciu kolejnych wygranych, pokonując między innymi Arsenal (4-1) czy West Ham United (3-0).

Everton – Manchester City, historia

Poprzedni mecz tych drużyn został rozegrany w 18. kolejce tego sezonu Premier League. Na Etihad Stadium padł remis 1-1 po bramkach Erlinga Haalanda oraz Demaraia Graya. Everton po raz ostatni pokonał Manchester City w sezonie 2016/2017.

Everton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo oscyluje w okolicach 1,37. W przypadku ewentualnej wygranej Evertonu jest to nawet aż 9.80. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty STS zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Everton – Manchester City, przewidywane składy

Everton: Pickford, Patterson, Mina, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Iwobi, Doucoure, McNeil, Calvert-Lewin

Manchester City: Ederson, Lewis, Laporte, Akanji, Ake, Gundogan, Rodri, Mahrez, Alvarez, Foden, Haaland

Everton – Manchester City, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 36. kolejki Premier League pomiędzy Evertonem a Manchesterem City rozpocznie się o godzinie 15. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL + Premium oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.