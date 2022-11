Everton – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Vitaliy Mykolenko

Everton – Leicester: typy, kursy, zapowiedź. W ostatnim sobotnim spotkaniu 15. kolejki Premier League Everton zagra przed własną publicznością z Leicester City. W tym pojedynku trudno wskazać zdecydowanego faworyta, bowiem żadna z drużyn nie błyszczy w tym sezonie i ma swoje problemy. Początek meczu o godzinie 18:30.

Goodison Park Premier League Everton Leicester 2.45 3.40 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 17:51 .

Everton – Leicester City, typy i przewidywania

Przed tygodniem Everton zremisował bezbramkowo wyjazdowy mecz z Fulham, co pozwoliło The Toffees po raz pierwszy w tym sezonie zachować czyste konto w meczu wyjazdowym i kontynuuje serię dwóch meczów bez porażki. Gospodarze zajmują bezpieczne miejsce w środku tabeli, podczas gdy Leicester City po porażce z Manchesterem City znajduje się w strefie spadkowej. Lisy wygrały swój ostatni mecz wyjazdowy przeciwko Wolves 4:0, jednak Everton jest znacznie trudniejszym rywalem z dużo mocniejszą obroną. Mimo to goście mają szansę wywalczyć punkty w tym spotkaniu. Nasz typ: Remis.

Everton – Leicester City, sytuacja kadrowa

Ben Godfrey, Yerry Mina i Andros Townsend nadal pozostają kontuzjowani w drużynie Evertonu. Do składu wraca natomiast Patterson, który w sobotę może wystąpić od pierwszej minuty. Ricardo Pereira i Ryan Bertrand to z kolei dwaj nieobecni po stronie Leicester City. Występ Evansa stoi pod znakiem zapytania.

Everton – Leicester City, ostatnie wyniki

Everton przed tygodniem zremisował z Fulham 0:0, a wcześniej pokonał 3:0 Crystal Palace. Tym samym The Toffees przerwali serię trzech porażek z rzędu w meczach z Newcastle, Tottenhamem oraz Manchesterem United. Zajmują dwunaste miejsce w Premier League.

Leicester znajduje się w strefie spadkowej na osiemnastej lokacie. W miniony weekend Lisy przegrały z Manchesterem City 0:1, co przerwało ich serię dwóch zwycięstw z rzędu w pojedynkach z Wolves oraz Leeds.

Everton – Leicester City, historia

W minionym sezonie Everton zremisował na własnym obiekcie z Leicester City 1:1, z kolei w drugim meczu The Toffees wygrali 2:1. Lisy na zwycięstwo z Evertonem czekają od 2019 roku.

Everton – Leicester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Everton. Kursy na wygraną gospodarzy są jednak bardzo wysokie i wynoszą około 2,45.

Everton – Leicester City, przewidywane składy

Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Gueye, Onana, Gordon, Iwobi, Gray, Calvert-Lewin

Leicester City: Ward, Justin, Faes, Amartey, Castagne, Soumare, Maddison, Tielemans, Dewsburry-Hall, Barnes, Vardy

Everton – Leicester City, transmisja meczu

Sobotni mecz 15. kolejki Premier League pomiędzy Evertonem i Brighton będzie można obejrzeć jedynie online na platoformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do meczów angielskiej ekstraklasy należy jednak wykupić odpowiedni abonament.

