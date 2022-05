Everton – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jose Salomon Rondon z Evertonu

Everton – Brentford to jeden z zaplanowanych na niedzielę meczów angielskiej Premier League. Gospodarze walczą o swój ligowy byt, bo na dwie kolejki przed końcem rozgrywek mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. To dla nich najważniejszy mecz w tym sezonie.

Everton – Brentford, typy i przewidywania

Uważamy, że gospodarze mogą ten mecz wygrać i przemawiają za tym statystyki. W czterech poprzednich spotkaniach rozgrywanych na Goodison Park Everton zanotował trzy wygrane i jeden remis. The Toffees są w dobrej dyspozycji, czego potwierdzeniem była niespodziewana wygrana nad Chelsea (1:0). Nasz typ: wygrana Evertonu.

Everton – Brentford, sytuacja kadrowa

Poza kadrą Evertonu są Andros Townsend, Nathan Patterson, Yerry Mina i Gylfi Sugurdsson. Frank Lampard prawdopodobnie zdecyduje się na ustawienie z jednym wysuniętym napastnikiem, Richarlisonem.

Jeśli chodzi o gości, urazy wykluczają tylko Zankę i Franka Onyekę.

Everton – Brentford, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do tego meczu ze świadomością, że wygrana – przy korzystnych wynikach z innych boisk – może dać im upragnione utrzymanie. Sytuacja znacznie skomplikowałaby się jednak, gdyby The Toffees stracili punkty. Dwa oczka przewagi nad Burnley i Leeds United to niezmiernie mało.

Everton ma jeszcze do rozegrania trzy mecze i w teorii może zdobyć w nich dziewięć punktów. Pojedynek z Brentford wydaje się być najłatwiejszym z nich. Ostatnie wyniki Evertonu mogą napawać kibiców optymizmem. Liverpoolska drużyna zdołała pokonać Chelsea i Leicester City. To dzięki temu wydostała się ze strefy spadkowej.

Piłkarze z Brentford zapewnili już sobie utrzymanie w Premier League na kolejny sezon. Ostatnio wygrali na własnym boisku z Southampton 3:0. Ekipa ta potrafi zdobywać punkty także na wyjazdach. W poprzednich pięciu meczach w delegacji Brentford zwyciężał trzykrotnie.

Zobacz także: aktualna tabela Premier League

Everton – Brentford, historia

Będzie to już trzecie spotkanie tych drużyn w tym sezonie. W listopadzie w ramach rozgrywek Premier League Brentford wygrał na własnym boisku 1:0. Everton zrewanżował się w Pucharze Anglii. 5 lutego The Toffees rozbili Brentford na Goodison Park 4:1.

Everton – Brentford, kursy bukmacherów

Everton – Brentford, przewidywane składy

Everton: Pickford – Holgate, Keane, Coleman – Mykolenko, Allan, Doucoure, Iwobi – Gray, Gordon, Richarlison

Brentford: Raya – Henry, Sorensen, Jansson, Ajer – Jensen, Norgaard, Eriksen – Wissa, Toney, Mbuemo

Everton – Brentford, transmisja meczu

Mecz Everton – Brentford odbędzie się w niedzielę 15 maja o 17:30 czasu polskiego. Transmisja na żywo na antenie Canal + Sport.

