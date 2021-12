Empoli FC – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź (22.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Junior Messias

Seria A finiszuje zmagania w 2021 roku. Jeden z ostatnich meczów będzie miał miejsce na Stadio Carlo Castellani, gdzie Empoli podejmie Milan. Na boisku od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć Szymona Żurkowskiego, który wraz z kolegami spróbuje zatrzymać faworyzowanych mediolańczyków. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.



Empoli Serie A

22.12.2021 20:45



Stadio Carlo Castellani

Milan

Empoli FC – AC Milan, typy i przewidywania

W najbliższym meczu faworytem do sięgnięcia po pełną pulę będzie Milan. Wygrana tej ekipy nie jest jednak oczywista. Niektórzy twierdzą nawet, że mediolańczycy zgubią punkty na Stadio Carlo Castellani. Zdecydowanie nie jest do miejsce, gdzie Rossonerim gra się łatwo i przyjemnie. Empoli w sześciu ostatnich pojedynkach z Milanem na własnym stadionie, aż trzykrotnie remisowało. Sądzimy, że tym razem może być podobnie. Nasz typ: remis.

Empoli FC – AC Milan, sytuacja kadrowa

Aurelio Andreazzoli w środowej potyczce będzie miał do dyspozycji niemal pełny skład. Jedyny kontuzjowany zawodnik to Nicolas Haas. Znacznie więcej nieobecności jest w Milanie. Stefano Pioli przy ustalaniu składu musi pominąć aż siedmiu piłkarzy. Problemy zdrowotne wykluczające z gry mają: Davide Calabria, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Alessandro Plizzari, Ante Rebic, Rafael Leao, a także Pietro Pellegri.

Empoli FC – AC Milan, ostatnie wyniki

Grudzień to bardzo udany miesiąc dla Empoli. Właściwie dla kibiców tego klubu mógłby się on nie kończyć. Beniaminek rozegrał bowiem pięć meczów nie przegrał ani jednego. Azzuri na początek podzielili się punktami z Torino. Później pokonali Udinese oraz Napoli, co jest sporym sukcesem. Niedawno zawodnicy, których trenerem jest Aurelio Andreazzoli, zremisowali ze Spezią. Łącznie wywalczyli zatem osiem punktów, dzięki czemu zajmują dziewiątą lokatę w tabeli. Beniaminek awansował także do 1/8 finału Pucharu Włoch.

Nieciekawie dzieje się zaś w Mediolanie. Milan w trzech ostatnich meczach, aż dwukrotnie schodził z boiska pokonany. Rossoneri zakończyli w Lidze Mistrzów na fazie grupowej, chociaż mieli szansę na kontynuowanie przygody w tym rozgrywkach wiosną. W Serie A również było rozczarowująco. Podopieczni Stefano Pioliego nie zdołali pokonać Udinese i musieli zadowolić się remisem. Mediolańczycy przegrali zaś z Napoli i do liderującego w tabeli Interu, tracą cztery oczka.

Empoli FC – AC Milan, historia

Kluby te grały ze sobą 30 razy. Ich rywalizacja sięga lat 90-tych ubiegłego wieku. Fani Empoli mają z niej praktycznie same złe wspomnienia. Azzuri triumfowali bowiem zaledwie cztery razy. 16 meczów na swoją korzyść rozstrzygnął zaś Milan. Dziesięć razy zdarzył się zaś remis.

Ostatnie bezpośrednie konfrontacje Empoli i Milanu miały miejsce w sezonie 2018/2019. Wówczas odbyły się dwa pojedynki. Azzuri wywalczyli u siebie remis 1:1. W Mediolanie przegrali natomiast 0:3.

Empoli FC – AC Milan, kursy bukmacherów

Empoli FC – AC Milan, przewidywane składy

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Ricci, Stulac, Żurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone

Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Messias; Giroud

Empoli FC – AC Milan, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 22 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Marco Di Bello. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 3.

