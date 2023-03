IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Estadio Martinez Valero LaLiga Elche FC Barcelona 9.00 5.25 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2023 16:49 .

Elche – Barcelona, typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że Barcelona jest murowanym faworytem do zwycięstwa i zdobycie trzech punktów w tym meczu jest dla niej obowiązkiem. Z drugiej strony w składzie Dumy Katalonii można spodziewać się roszad w składu, co jest związane z czekającym drużynę rewanżowym meczem 1/2 finału Pucharu Króla z Realem Madryt w przyszłym tygodniu. My co prawda nie przewidujemy problemów dla Barcelony, ale spodziewamy się, że będzie chciała odnieść zwycięstwo najmniejszym nakładem sił.

STS 1.83 prowadzenie Barcelony do przerwy Zagraj!

Elche – Barcelona, zakład bez ryzyka 100 zł

Stawiając kupon na sobotni mecz Elche – Barcelona warto rozważyć skorzystanie z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 100 zł. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie pierwszego postawionego zakładu. W przypadku niepowodzenia bukmacher zwróci postawioną stawkę – do 100 zł. Aby otrzymać zakład bez ryzyka 100 zł należy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszego depozytu Twój pierwszy postawiony kupon będzie ubezpieczony cashbackiem do 100 zł

Elche – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Przed przerwą na mecze reprezentacji FC Barcelona odniosła kluczowe zwycięstwo w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Przed własną publicznością pokonała w El Clasico 2:1 Real Madryt, co pozwoliło jej powiększyć do 12 punktów przewagę w ligowej tabeli. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało 12 kolejek, wydaje się, że jest to bardzo bezpieczne przewaga. Wygrana z Królewskimi była trzecią ligową wygraną z rzędu, po tym jak wcześniej zespół Xaviego Hernandeza skromnie 1:0 wygrywał z Valencią i Athletic Bilbao. Teraz Barcelona zagra o 12. wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Aktualny bilans Barcy w meczach na boiskach rywali to 11 zwycięstw i 2 porażki.

Oglądaj mecz Elche – Barcelona ZA DARMO! Oglądaj w STS TV!

W sobotni wieczór rywalem lidera La Liga będzie ostatnia drużyna ligowej tabeli – Elche, które jest murowanym kandydatem do spadku. Na swoim koncie ma tylko 13 punktów i do bezpiecznej lokaty traci aż 14 oczek. Nic nie wskazuje na to, aby Elche było w stanie w jakikolwiek sposób przeciwstawić się Dumie Katalonii. W ostatnim meczu przed przerwą przegrało 1:2 z Realem Sociedad.

Elche – Barcelona, historia

Barcelona wygrała siedem ostatnich ligowych spotkań z Elche, a jeżeli weźmiemy pod uwagę również rozgrywki pucharowe to zwycięska seria trwa już dziewięć meczów. Wszystko również wskazuje na to, że w sobotę zostanie przedłużona.

W jesiennej konfrontacji obu zespołów, która miała miejsce 17 września, Barcelona wygrała bez problemów 3:0. Na listę strzelców wpisywali się Robert Lewandowski (dwukrotnie) i Memphis Depay. Warto jednak dodać, że Elche już od 14. minuty grało w osłabieniu, a całą drugą połowę w dziewiątkę.

Elche – Barcelona, kursy bukmacherskie

Legalni bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na Barcelonę, a kursy na jej wygraną nie przekraczają obecnie 1.36. Kupon na wygraną Dumy Katalonii wydaje się pewniakiem, ale na pewno warto rozważyć dorzucenie do niego innego zakładu dla podbicia kursy. Tak złożony kupon może zabezpieczyć zakładem bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Elche – Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Elche 33% remisem 0% wygraną Barcelony 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Elche

remisem

wygraną Barcelony

Elche – Barcelona, przewidywane składy

Elche do sobotniego spotkania przystąpi poważnie osłabione, bowiem ze względu na kontuzje nie będą mogli wystąpić Alex Collado, Lisandro Magellan, Enzo Roco czy John Donald, a zawieszenie eliminuje z gry Pape Cheikha i Lucasa Boye.

W najsilniejszym zestawieniu nie będzie mogła do meczu przystąpić także Barcelona. Już od jakiegoś czasu z urazami zmagają się Ousmane Dembele i Pedri, a w sobotę na murawie z powodu kontuzji nie będą mogli pojawić się również Andreas Christensen i Frenkie de Jong. Do zdrowia wrócił z kolei Ronald Araujo, ale jego występ od pierwszej minuty wydaje się być mało prawdopodobny. Ponadto trener Xavi Hernandez nie będzie mógł skorzystać z usług pauzującego za kartki Raphinhy.

Elche – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Elche – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (1 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra HD.

Rywalizację obu zespołów można również oglądać za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, która jest teraz dostępna w atrakcyjnej cenie. Za półroczny dostęp do pakietu CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, zapłacimy tylko 354 zł (co daje 59 zł miesięcznie). W ten sposób zaoszczędzimy 60 zł w stosunku do standardowej oferty.

Jest także opcja na bezpłatne uzyskanie dostępu do transmisji meczu Elche – Barcelona. Taka transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.