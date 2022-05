Eintracht – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (05.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: West Ham - Eintracht

Przed półfinałowym rewanżem Ligi Europy, w lepszej sytuacji jest Eintracht, który pokonał West Ham i ma jednego gola zaliczki.

Deutsche Bank Park Liga Europy Eintracht Frankfurt West Ham 2.45 3.40 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2022 17:09 .

Eintracht – West Ham, typy i przewidywania

W lepszej sytuacji przed czwartkowym meczem jest Eintracht, któremu do awansu wystarczy remis. Niemiecka ekipa w teorii może zagrać zatem zachowawczo. Mimo tego spodziewamy się ofensywnego widowiska. West Ham musi naciskać na przeciwka, a ten powinien zareagować, aby nie zaprzepaścić finału Ligi Europy. Goli nie powinno brakować.

Eintracht – West Ham, sytuacja kadrowa

Oliver Glasner i David Moyes nie powinni narzekać na sytuację kadrową, ponieważ w przeciwieństwie do pierwszego starcia, jest lepsza. W obu ekipach są gracze, których występ jest niepewny. Brak jednak poważnych urazów.

Eintracht – West Ham, ostatnie wyniki

Piłkarze Eintrachtu z niecierpliwością odliczają już do końca sezonu 2021/2022 w Bundeslidze. Ekipa z Frankfurtu nie gra już kompletnie o nic w niemieckiej elicie. W skutek bardzo słabe formy wypadła nawet poza górną połowę tabeli. Niedawno przegrała z Bayerem Leverkusen.

Już jakiś czas temu West Ham przestał liczyć się w grze o awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Młoty wypadły by nawet z miejsce dającego eliminacje do Ligi Konferencji Europy gdyby Wolverhampton nie prezentowało się równie fatalnie, jak londyńczycy. Po raz ostatni po pełną pulę w Premier League sięgnęli na początku kwietnia przeciwko Evertonowi.

Eintracht – West Ham, historia

W miniony czwartek obserwowaliśmy pierwszą w historii konfrontację między Eintrachtem, a West Hamem. Na stadionie w Londynie bardziej aktywni byli gospodarze, ale to goście wykazali się lepszą skutecznością i finalnie zwyciężyli 2:1.

Eintracht – West Ham, kursy bukmacherów

Eintracht – West Ham, przewidywane składy

Eintracht: Trapp; Tuta, Hinteregger, Toure; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Lindstrom, Kamada; Borre

West Ham: Areola; Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio

Eintracht – West Ham, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 5 maja. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Jesús Gil Manzano. Pierwszy gwizdek hiszpańskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Viaplay.

