DaroLew – Ludwiczek: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz "DaroLew" Kaźmierczuk

DaroLew – Ludwiczek, typy

DaroLew zasłynął w świecie freakfigtów ze swojego wyjątkowo charakterystycznego i komicznego usposobienia. Odwraca ono poniekąd uwagę od jego realnych umiejętności. Te, jak widać po bilansie dotychczasowych walk, nie są zbyt wielkie. Dariusz Kaźmierczuk wygrał w karierze tylko jedno starcie, pozostałe 11 przegrał. Mimo to jest wyraźnym faworytem pojedynku z kojarzonym jedynie z wywiadów podczas gal Ludwiczkiem. Typujemy, że dużo starszy i bardziej doświadczony zawodnik odniesie drugie zwycięstwo w karierze.

DaroLew – Ludwiczek, zapowiedź walki

Podczas tzw. rundek przed galą High League 6 DaroLew i Ludwiczek zasłynęli ze swojego pojedynku, kto głośniej zaryczy. Obaj zawodnicy kojarzeni są przede wszystkim ze specyficznego poczucia humoru, które nie opuszczało do tej pory w wywiadach przede wszystkim Kacpra Bociańskiego.

Dariusz Kaźmierczuk wyśmiewany jest w środowisku ze względu na swój fatalny bilans walk, który wynosi 1-11. Mimo to w wieku 49 lat DaroLew wciąż ma ochotę mierzyć się w klatce z kolejnymi przeciwnikami, choć regularnie przegrywa. Podczas ostatniej gali Fame MMa przegrał już w pierwszej rundzie z dużo niższym od siebie Filipkiem. Nie zaprezentował się podczas walki zbyt dobrze.

Dla Ludwiczka walka na gali High League 6 jest szansą na powrót do mainstreamowych mediów po okresie spadku popularności. Tym razem nie będzie on przeprowadzał wywiadów z uczestnikami gali. Na własnej skórze poczuje, z czym wiąże się wejście do klatki i stanięcie oko w oko z przeciwnikiem, który zamierza sięgnąć po zwycięstwo.

DaroLew – Ludwiczek, kursy bukmacherskie

Dariusz Kaźmierczuk z uwagi na doświadczenie i lepsze warunki fizyczne jest typowany jako faworyt walki z Ludwiczkiem podczas sobotniej walki na gali High League 6. Jego rywal, oceniając po samej sylwetce i formie mało wspólnego ma ze sportem. Mierzący zaledwie 163 cm wzrostu Kacper Bociański ma blisko 100 kilo wagi. Dlatego też kurs na wygraną DaroLwa wynosi 1.23, a Ludwiczka aż 3.35.

DaroLew – Ludwiczek, kto wygra

