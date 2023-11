Cypr – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2023)

Cypr - Hiszpania: typy i kursy na mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznego EURO. Podopieczni Luisa de la Fuenty w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z zespołem, który jeszcze nie zdobył punktów w grupie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w czwartek (16 listopada) o godzinie 18:00.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Alvaro Morata

Cypr Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 listopada 2023 19:31 .

Cypr – Hiszpania, typy bukmacherskie

Reprezentacja Hiszpanii w nadchodzącym meczu eliminacyjnym do przyszłorocznego EURO zmierzy się na wyjeździe z Cyprem. Drużyny znajdują się na różnych biegunach, bowiem Hiszpanie zajmują pierwszą lokatę z zagwarantowanym awansem do turnieju, natomiast czwartkowi gospodarze po 7. kolejkach mają na koncie zero punktów. Ja spodziewam się jednostronnego pojedynku ze sporą liczbą zdobytych bramek. Mój typ: liczba goli + 4.5

Cypr – Hiszpania, ostatnie wyniki

Cypryjczycy nie zaliczą tych eliminacji do udanych. Pięć ostatnich spotkań tego zespołu zakończyło się pięcioma porażkami (1:3 na wyjeździe z Norwegią, 0:3 ze Szkocją, 0:6 na wyjeździe z Hiszpanią, 0:4 z Norwegią i 0:4 z Gruzją).

Natomiast Hiszpanie zrobili swoje i zapewnili sobie awans na EURO. Drużyna Luisa de la Fuenty w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała odnotować pięć zwycięstw (wygrana po rzutach karnych z Chorwacją w finale Ligi Narodów, 7:1 z Gruzją, 6:0 na własnym boisku z Cyprem, 2:0 ze Szkocją oraz 1:0 z Norwegią).

Cypr – Hiszpania, historia

W obecnie trwających eliminacjach do mistrzostw Europy drużyny miały okazje spotkać się ze sobą we wrześniu. Wówczas lepsi okazali się Hiszpanie, wygrywając aż 6:0. Wcześniejsze spotkanie tych zespołów miało miejsce w 1999 roku, wtedy też zwyciężyli goście czwartkowego pojedynku 8:0.

Cypr – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego starcia jest drużyna Hiszpanii. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Luisa de la Fuenty, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 1.04, podczas gdy na zwycięstwo Cypru oscylują w granicach 34.0 – 45.0.

Cypr – Hiszpania, kto wygra?

Cypr – Hiszpania, przewidywane składy

Cypr Temuri Ketsbaia 5-3-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Hiszpania Luis de la Fuente Cypr Temuri Ketsbaia 5-3-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Hiszpania Luis de la Fuente Rezerwowi ▼ 3 Andreas Panagiotou Filiotis 7 Anderson Correia 9 Pieros Sotiriou 10 Loizos Loizou 13 Dimitris Dimitriou 14 Kostas Pileas 17 Giannis Kousoulos 19 Marios Ilia 20 Grigoris Kastanos 21 Constantinos Panagi 22 Nikolas Panagiotou 23 Stavros Gavriel 1 Alex Remiro 2 Oihan Sancet 6 Mikel Merino 12 Joselu 13 David Raya 14 Íñigo Martinez 15 David García 17 Ansu Fati 18 Martín Zubimendi 19 Aleix Garcia 21 Mikel Oyarzabal 22 Jesus Navas 24 Lamine Yamal 25 Rodrigo Riquelme Cypr Temuri Ketsbaia 5-3-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Hiszpania Luis de la Fuente Cypr Temuri Ketsbaia 5-3-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Hiszpania Luis de la Fuente Rezerwowi ▼ 3 Andreas Panagiotou Filiotis 7 Anderson Correia 9 Pieros Sotiriou 10 Loizos Loizou 13 Dimitris Dimitriou 14 Kostas Pileas 17 Giannis Kousoulos 19 Marios Ilia 20 Grigoris Kastanos 21 Constantinos Panagi 22 Nikolas Panagiotou 23 Stavros Gavriel 1 Alex Remiro 2 Oihan Sancet 6 Mikel Merino 12 Joselu 13 David Raya 14 Íñigo Martinez 15 David García 17 Ansu Fati 18 Martín Zubimendi 19 Aleix Garcia 21 Mikel Oyarzabal 22 Jesus Navas 24 Lamine Yamal 25 Rodrigo Riquelme

Cypr – Hiszpania, transmisja meczu

Spotkanie Cypr – Hiszpania nie będzie transmitowanie w polskiej telewizji.

