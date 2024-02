IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Dean Henderson

Crystal Palace Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 17:06 .

Crystal Palace – Burnley FC, typy i przewidywania

Nie jest przypadkiem to, że bukmacherzy stawiają na Crystal Palace. Zespół ten jest od niedawna pod wodzą nowego szkoleniowca i już zdążył zapunktować. Ponadto londyńczycy przegrali tylko jeden z pięciu ostatnich domowych meczów. Z kolei Burnley ma serię czterech kolejnych porażek w delegacjach. Mój typ: wygrana Crystal Palace.

Betfan 1,97 Wygrana Crystal Palace Przejdź do Betfan

Crystal Palace – Burnley FC, ostatnie wyniki

W minionej serii gier Crystal Palace zapunktowało po raz pierwszy w tym miesiącu. Orły zremisowały z Evertonem w debiucie nowego szkoleniowca, Oliviera Glasnera. Wcześniej za Roya Hodsona londyńczycy ulegli Brighton i Chelsea.

Burnley w analogicznym okresie także zdobyło jeden punkt. Miało to jednak miejsce w pierwszym lutowym meczu. Vincent Kompany i spółka zremisowali bramkowo z Fulham. Później natomiast musieli uznać wyższość Liverpoolu i Arsenalu.

Crystal Palace – Burnley FC, historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą w na początku listopada ubiegłego roku. Wówczas Crystal Palace udało się w zwycięską delegację. Finalnie londyńczycy ograli beniaminka 2:0.

Crystal Palace – Burnley FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Crystal Palace. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Orłów”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.95 – 2.00. Natomiast na zwycięstwo Burnley sięgają nawet 4.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Betfan. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betfan, to przy rejestracji wykorzystując kod promocyjny Betfan GOAL otrzymasz bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł.

Crystal Palace – Burnley FC, przewidywane składy

Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Sam Johnstone 2 Joel Ward 5 James Tomkins 15 Jeffrey Schlupp 17 Nathaniel Clyne 22 Odsonne Edouard 29 Naouirou Ahamada 44 Jairo Riedewald 52 David Ozoh 3 Charlie Taylor 4 Jack Cork 7 Johann Berg Gudmundsson 9 Jay Rodriguez 10 Benson Manuel 22 Vitinho 24 Josh Cullen 34 Jacob Bruun Larsen 49 Arijanet Muric

Crystal Palace – Burnley FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Crystal Palace 0% Remis 0% Wygrana Burnley 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Burnley

Crystal Palace – Burnley FC, transmisja

Mecz Crystal Palace – Burnley rozpocznie się w sobotę (24 lutego) o godzinie 16:00. To spotkanie można obejrzeć tylko w Internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.