Cracovia - Widzew: typy, kursy, zapowiedź. Jeszcze kilka tygodni temu mogło się wydawać, że Cracovia i Widzew mogą aspirować do walki o europejskie puchary, jednak obecnie czołówka ligi wydaje się odjeżdżać obu zespołom. W ostatnich kolejkach obie drużyny zawodzą i szczególnie zespół z Łodzi nie prezentuje już tak dobrej formy, jak jesienią. Początek meczu o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Widzew Łódź 2.50 3.25 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 16:06 .

Cracovia – Widzew, typy i przewidywania

Cracovia i Widzew w ostatnich tygodniach zgubili swoją dobrą formę i prezentują się znacznie poniżej oczekiwań nie wygrywając żadnego z ostatnich czterech ligowych spotkań. Należy jednak zauważyć, że obie drużyny w czterech z ostatnich pięciu spotkaniach zdobywały bramki, natomiast Widzew we wszystkich pięciu tracił gola, a Cracovia w czterech. To może sugerować, że w niedzielnym spotkaniu obie drużyny trafią do siatki rywala. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Betfan 1,93 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź Betfan

Bukmacherzy faworyta spotkania upatrują w Cracovii, ale kursy na zwycięstwo obu drużyn są bardzo wysokie, co pokazuje, że tak naprawdę każdy rezultat jest bardzo prawdopodobny. Jednak to Widzew ma lepszy bilans spotkań bezpośrednich w ostatnim czasie i to na wygraną drużyny Janusza Niedźwiedzia stawia Jakub Olkiewicz.

Jakub Betfan 3,00 Zwycięstwo Widzewa Odwiedź Betfan

Cracovia – Widzew, sytuacja kadrowa

W zespole Cracovii nie zobaczymy Patryka Makucha i Jakuba Jugasa, którzy będą pauzować z powodu obejrzanych czwartych żółtych kartek w starciu z Rakowem, zaś Jani Atanasov pauzuje z powodu bezpośredniej czerwonej kartki. Do składu wraca natomiast David Jablonsky. W zespole prowadzonym przez Janusza Niedźwiedzia nie ma zawodników pauzujących za kartki.

Cracovia – Widzew, ostatnie wyniki

Cracovia mocno zawodzi w ostatnich tygodniach. Pasy ostatni raz wygrały 17 lutego pokonując Stal Mielec i od czterech pojedynków pozostają bez zwycięstwa. W tym czasie zremisowały z Wartą Poznań i Śląskiem Wrocław, a także przegrały Rakowem Częstochowa i Piastem Gliwice.

Widzew Łódź w przerwie reprezentacyjnej rozegrał sparing z Jagiellonią Białystok, który zakończył się wygraną łodzian. Jednak w PKO Ekstraklasie Widzew podobnie, jak Cracovia notuje serię czterech meczów bez zwycięstwa remisując z Wisłą oraz Legią, a przegrywając z Lechem i Wartą.

Cracovia – Widzew, historia

Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie zakończył się pewną wygraną Widzewa przed własną publicznością 2:0. Wcześniej obie drużyny zmierzyły się w 2014 roku również na poziomie PKO Ekstraklasy i wtedy także wygrał zespół z Łodzi 2:0. Pasy pozostają bez wygranej od czterech bezpośrednich rywalizacji.

Cracovia – Widzew, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem jest Cracovia, jednak typy na zwycięstwo obu drużyn nie różnią się znacząco. W przypadku Pasów wynoszą one około 2,45, z kolei w przypadku Widzewa oscylują wokół 3,10. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z Betfan kodu promocyjnego. Wystarczy zarejestrować konto z kodem GOAL, aby otrzymać bonus 200% przy pierwszej wpłacie.

Cracovia – Widzew, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Cracovii 100% Remisem 0% Wygraną Widzewa 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Cracovii

Remisem

Wygraną Widzewa

Cracovia – Widzew, przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki, Ghita, Jablonsky, Hoskonen, Rapa, Kakabadze, Rakoczy, Oshima, Bochnak, Kallman, Konoplyanka.

Widzew: Ravas, Żyro, Szota, Stępiński, Kun, Shehu, Hanousek, Zieliński, Pawłowski, Sanchez, Terlipowski.

Cracovia – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie 26. kolejki Cracovia – Widzew będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Niedzielny pojedynek będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.