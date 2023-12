fot. Imago / Tomasz Wantula / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Cracovia Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2023 00:26 .

Cracovia – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Cracovia i Ruch Chorzów to drużyny, które ostatnio rozgrywają swoje spotkanie z niezwykłą presją. Drużyna Jacka Zielińskiego przed startem rozgrywek celowała w górną połówkę tabeli, a dzisiaj bliżej jej jednak do walki o utrzymanie. Krakowianie do niedzielnej potyczki podejdą po remisie z Rakowem Częstochowa (1:1). Z kolei Niebiescy ostatnio podzielili się punktami z Koroną Kielce (1:1). Jednocześnie są już od 15 meczów bez wygranej. Emocji w niedzielnym starciu nie powinno zabraknąć. Chociaż tak naprawdę nie wiadomo, czy zawody się odbędą. Atak zimy na Polskę może uniemożliwić rozegranie meczu. Jeśli finalnie zawody dojdą do skutku, to o wszystkim może decydować przypadek. Nie można zatem wykluczyć podziału punktów. Typ: remis.

Cracovia – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Zespół Jacka Zielińskiego w czterech ostatnich meczach w roli gospodarza, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała tylko raz. Ostatnie spotkanie ligowe Cracovia na swoim stadionie przegrała ze Śląskiem Wrocław (0:1).

Ogólnie krakowski zespół jest w lidze bez wygranej od sześciu meczów. W tym czasie Cracovia trzy razy wygrała i zaliczyła tyle samo porażek. Ostatnie zwycięstwo u siebie krakowski zespół zaliczył dawno temu, bo 11 sierpnia, gdy pokonał Zagłębie Lubin (2:1).

Chorzowska drużyna czeka natomiast na zwycięstwo od starcia z ŁKS-em (2:0). W międzyczasie Ruch zaliczył kilka wpadek. Między innymi odpadł z Fortuna Pucharu Polski po porażce z Legia II Warszawa (2:3) czy z Puszczą Niepołomice (2:2), gdy Niebiescy zawiedli najbardziej.

W roli gościa w tej kampanii ekipa z Chorzowa nie wygrała ani razu. Ostatni raz z wyjazdu Ruch z pełną pula wrócił jeszcze w poprzednim sezonie, gdy pokonał Arkę Gdynia (2:0).

Cracovia – ostatnie 5 meczów Ruch – ostatnie 5 meczów

Cracovia – Ruch Chorzów, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2017 roku. Wówczas górą była Cracovia (2:0). Ogólnie chorzowianie na stadionie w Krakowie nie wygrali od maja 2012 roku. Wówczas wygraną Ruchowi dały trafienia Arkadiusza Piecha oraz Marka Zieńczuka.

Cracovia – Ruch Chorzów, spotkania bezpośrednie (H2H)

Cracovia – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na wygraną gości w STS zakłady bukmacherskie wynosi 5.45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOALPL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego bonusu.

Cracovia Remis Ruch Chorzów 1.67 3.85 5.50 1.67 3.85 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2023 00:26 .

Cracovia – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Wygląda na to, że obie ekipy postawią na ustawienie 4-4-2. W szeregach gospodarzy o gole ma zadbać między innymi Patryk Makuch. Z kolei w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski nękać defensywę rywali mają przede wszystkim Miłosz Kozak i Daniel Szczepan.

Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Rezerwowi ▼ 2 Cornel Emilian Rapa 15 Kamil Glik 17 Mateusz Bochnak 21 Kacper Smiglewski 22 Arttu Hoskonen 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 72 Bartlomiej Kolec 1 Michal Buchalik 2 Konrad Kasolik 7 Juliusz Letniowski 9 Maciej Firlej 10 Tomasz Foszmanczyk 18 Dominik Steczyk 19 Michal Feliks 20 Szymon Szymanski 22 Filip Starzynski 25 Pawel Baranowski 27 Wiktor Dlugosz 28 Tomas Podstawski Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Rezerwowi ▼ 2 Cornel Emilian Rapa 15 Kamil Glik 17 Mateusz Bochnak 21 Kacper Smiglewski 22 Arttu Hoskonen 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 72 Bartlomiej Kolec 1 Michal Buchalik 2 Konrad Kasolik 7 Juliusz Letniowski 9 Maciej Firlej 10 Tomasz Foszmanczyk 18 Dominik Steczyk 19 Michal Feliks 20 Szymon Szymanski 22 Filip Starzynski 25 Pawel Baranowski 27 Wiktor Dlugosz 28 Tomas Podstawski

Cracovia – Ruch Chorzów, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Cracovii 0% Wygraną Ruchu 0% Remisem 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Cracovii

Wygraną Ruchu

Remisem

Cracovia – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Mecz Cracovia – Ruch będzie transmitowany przez stacje CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. W internecie spotkanie na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.