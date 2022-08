Clermont Foot – PSG typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Clermont Foot – PSG to jeden z dwóch sobotnich meczów inauguracyjnej kolejki w Ligue 1. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą aktualni mistrzowie Francji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Clermont Foot – PSG, typy na mecz i przewidywania

Gospodarze wydaje się w sobotniej potyczce z góry skazani na niepowodzenie. Mierzenie się z ultraofensywną ekipą z takimi zawodnikami jak: Lionel Messi, Neymar i Kylian Mbappe będzie niezwykłym testem dla Clermont Foot. Nie spodziewamy się jednak niespodzianki w tym boju, licząc na grad goli w wykonaniu PSG. Szczególnie że w ostatnim starciu z udziałem obu zespołów padło siedem goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Clermont Foot – PSG, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki bez osłabień, mogąc zagrać w swoim optymalnym zestawieniu. Tymczasem Christophe Galtier nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak Julian Draxler, czy Timothee Pembele.

Clermont Foot – PSG, ostatnie wyniki

Clermont Foot do meczu z PSG podejdzie w roli kopciuszka. Niemniej w trakcie okresu przygotowawczego nowa drużyna Mateusza Wieteski prezentowała się nieźle. W próbie generalnej Clermont pokonał Toulouse (1:0), a wcześniej Rodez (2:0) i Montpellier (2:0).

PSG ma natomiast za sobą pięciu z rzędu wygranych spotkań. Paryżanie wygrywali z każdym zespołem, który stanął im na drodze w trakcie przygotowań, notując w tych meczach 17 goli, a tracąc zaledwie dwa. W miniony weekend mistrz Ligue 1 pokonał FC Nantes w starciu o Superpuchar Francji (4:0).

Clermont Foot – PSG, historia

Obie ekipy w poprzedniej kampanii miały okazję rywalizować ze sobą dwa razy. Clermont nie może wspominać tych spotkań dobrze, bo na wyjeździe przegrał z PSG różnicą czterech goli. Na swoim stadionie został natomiast rozbity, tracąc sześć bramek. Aczkolwiek jedną zdobyli.

Clermont Foot – PSG, kursy

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że Clermont przegra sobotnie spotkanie. Kurs w STS zakłady bukmacherskie na wygraną gospodarzy wynosi 9,60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Clermont Foot – PSG, przewidywane składy

Clermont: Diaw – Borges, Ogier, Seidu, Zeffane, Gonalons, Gastien, Allevinah, Berthomier, Dossou, Andric

PSG: Donnarumma – Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Mendes, Vitinha, Verratti, Hakimi, Messi, Mbappe, Neymar.

Clermont Foot – PSG, transmisja meczu

Mecz Clermont Foot – PSG będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można oglądać na antenach Eleven Sports 1, Eleven Sports 4 i CANAL+ Sport 2. Rywalizacja zacznie się o 21:00.

Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

