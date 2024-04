Chrobry Głogów – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2024)

Chrobry Głogów - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. W nadchodzącym meczu "Chagiery" zmierzą się z zespołem prowadzonym przez Ireneusza Mamrota. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Głogowie już w sobotę (13 kwietnia) o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Artur Haluch

Chrobry Głogów Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2024 15:50 .

Chrobry – Miedź, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania na zapleczu Ekstraklasy zakończy spotkanie Chrobrego Głogów z Miedzią Legnica. Gospodarze tego pojedynku w ostatnim meczu polegli z Arką Gdynia, natomiast w zespole z Legnicy w nadchodzącym meczu na ławce trenerskiej zadebiutuje Ireneusz Mamrot. Ja spodziewam się wyrównanej rywalizacji, w której nie padnie dużo goli. Uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Chrobry – Miedź, ostatnie wyniki

Chrobry Głogów ostatnio prezentuje całkiem solidną formę. Zespół Piotra Plewni w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (2:1 ze Stalą Rzeszów, 2:1 z GKS-em Tychy oraz 3:2 z Wisłą Kraków), a także poniósł dwie porażki (0:1 z Lechem Poznań w sparingu i 1:2 z Arką Gdynia).

Miedź Legnica natomiast prezentuje się poniżej oczekiwań, czego dowodem jest zmiana szkoleniowca. Popularna “Miedzianka” w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo (3:1 ze Stalą Rzeszów), zanotował dwa remisy (2:2 z GKS-em Tychy i 0:0 z Odrą Opole), a także poniósł dwie porażki (0:2 z Wisłą Kraków oraz 0:1 z Arką Gdynia).

Chrobry – Miedź, ostatnie wyniki

W obecnie trwającej kampanii drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W lidze na obiekcie w Legnicy padł wynik 1:1. Natomiast w meczu towarzyskim zwycięstwo wpadło do rąk Chrobrego Głogów (2:1).

Chrobry – Miedź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniej rywalizacji jest Miedź Legnica. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Ireneusza Mamrota, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.12 – 2.20. Natomiast na zwycięstwo Chrobrego Głogów 3.15 – 3.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Chrobry – Miedź, kto wygra?

Chrobry – Miedź, przewidywane składy

Chrobry Głogów: Węglarz – Lewkot, Bougaidis, Zarowny – Kuzdra, Mandrysz, Mucha, Hanc – Bartlewicz, Ozimek – Lebedyński

Miedź Legnica: Haluch – Spychała, Piroch, Kamiński, Szrek – Antczak, Continella – Czapliński, Kamiński, Galan – Sula

Chrobry – Miedź, transmisja meczu

Mecz Chrobrego Głogów z Miedzią Legnica nie będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem Polsat Box Go. Początek rywalizacji w Głogowie już w sobotę, 13 kwietnia, o godzinie 20:00.

