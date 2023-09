Chrobry Głogów – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (23.09.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Chrobry Głogów Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 09:33 .

Chrobry – Arka, typy bukmacherskie

Chrobry Głogów w ramach 9. kolejki zmierzy się na własnym stadionie z Arką Gdynia. Obie drużyny nie zaliczyły udanie początku sezonu, bowiem “Arkowcy” zajmują dopiero 10. lokatę w tabeli, natomiast zespół obecnie prowadzony przez Grzegorza Szokę zajmuje ostatnie miejsce. Zarówno jedni jak i drudzy będą chcieli dopisać do swojego dorobku punktowego trzy oczka, stąd spodziewamy się bardzo zaciętego i ciekawego meczu. Naszym zdaniem po zwycięstwo sięgną jednak zawodnicy gości. Nasz typ: wygrana Arki Gdynia

Fortuna 1.76 wygrana Arki Gdynia Zagraj!

Chrobry – Arka, ostatnie wyniki

Chorbry Głogów zaliczył kompletnie nieudany początek nowego sezonu Fortuna 1 Ligi. W ostatnich pięciu meczach ligowych udało im się raz zwyciężyć (2:1 z GKS-em Tychy), raz zremisować (1:1 z Wisłą Kraków), ale również ponieść trzy porażki (1:3 z Górnikiem Łęczna, 0:3 z Polonią Warszawa i 1:2 ze Stalą Rzeszów).

Natomiast Arka Gdynia po 8. kolejkach ma na koncie zgromadzone jedenaście oczek. Ostatnie pięć spotkań drużyny z województwa pomorskiego, to trzy zwycięstwa (3:2 ze Stalą Rzeszów, 2:0 z GKS-em Tychy i 2:1 z Miedzią Legnica), a także dwie porażki (1:5 z Wisłą Kraków oraz 0:1 z Odrą Opole).

Chrobry – Arka, historia

W ubiegłym sezonie jesienne spotkanie między tymi zespołami zakończyło się wygraną Chrobrego Głogów 4:3, natomiast już wiosną zwyciężyli piłkarze Arki Gdynia 3:0. Wcześniejsze trzy mecze zakończyły się dość niespodziewanie, bowiem wszystkie z nich padły łupem gospodarzy sobotniego pojedynku.

Chrobry – Arka, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest drużyna Arki Gdynia, ale to za Chrobrym Głogów będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu niosącego się po trybunach stadionu miejskiego. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu z województwa pomorskiego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.72 – 1.80, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą nawet 4.50. Warto skorzystać z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Chrobry – Arka, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chrobrego 0% remisem 0% wygraną Arki 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Chrobrego

remisem

wygraną Arki

Chrobry – Arka, przewidywane składy

Chrobry Głogów: Węglarz – Estigarribia, Malczuk, Zarowny – Tupaj, Mandrysz, Mucha, Hanc – Ozimek, Biel – Lebedyński

Arka Gdynia: Lenarcik – Stolc, Azatsky, Lipkowski – Capanni, Gol, Milewski, Gojny – Skóra, Kobacki – Czubak

Chrobry – Arka, transmisja meczu

Spotkanie Chrobrego Głogów z Arką Gdynia nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz jednak będzie dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.