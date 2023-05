IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Kai Havertz

Chelsea – Nottingham, typy i przewidywania

Nottingham musi walczyć o punkty ze względu na walkę o utrzymanie. Chelsea jest w bardziej komfortowej sytuacji, ponieważ w obecnych rozgrywkach już o nic nie gra. Patrząc na formę obu zespołów trudno wskazać, kto może wygrać to spotkanie. Jednak mając na uwadze, że goście muszą zagrać ofensywnie, a zespół z Londynu mocno przeciętnie gra w obronie i już od siedmiu spotkań nie zachował czystego konta to można liczyć, że Nottingham przynajmniej raz wpisze się na listę strzelców. Nasz typ: gol dla Nottingham – TAK.

Chelsea – Nottingham, sytuacja kadrowa

Lista kontuzjowanych zawodników w obu zespołach jest bardzo długa. W Chelsea nie zobaczymy Mounta, Broji, Jamesa, Cucurelli, Koulibaly’ego czy Chilwella. W drużynie gości niedostępni są Williams, Wood McKenna, Colback czy Henderson.

Chelsea – Nottingham, ostatnie wyniki

Przed tygodniem Chelsea wygrała z Bournemouth 3:1. Ta wygrana przełamała serię aż sześciu porażek z rzędu The Blues, którzy pożegnali się między innymi z Ligą Mistrzów, a także zaprzepaścili całkowicie szansę na walkę o europejskie puchary w przyszłym sezonie. Nottingham ma trzy oczka przewagi nad strefą spadkową, jednak w ostatnich siedmiu meczach zanotował aż pięć porażek. Wygrał jedynie w ostatniej kolejce z Southampton oraz 26 kwietnia z Brighton.

Chelsea – Nottingham, historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się 1 stycznia tego roku. W meczu 18. kolejki Premier League padł bezbramkowy remis. Wcześniej Chelsea zaliczyła cztery wygrane z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach.

Chelsea – Nottingham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania jest Chelsea, a typy na jej zwycięstwo oscylują wokół 1,50. Z kolei na wygraną Nottingham kursy wynoszą około 6,20. The Blues lubią rozdawać punkty w obecnych rozgrywkach, dlatego jeśli chcesz zaryzykować nic nie tracąc do zapraszamy do skorzystania z z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Chelsea – Nottingham, kto wygra

Chelsea – Nottingham, przewidywane składy

Chelsea – Nottingham, transmisja meczu

Mecz 36. kolejki Premier League Chelsea – Nottingham będzie dostępny jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska należy wykupić odpowiedni abonament. Brak transmisji w polskiej telewizji.

