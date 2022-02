Chelsea FC – Lille OSC: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Timo Werner

Liga Mistrzów wróci już we wtorkowy wieczór. Wówczas broniąca tego trofeum Chelsea, podejmie na własnym stadionie Lile w pierwszym starciu 1/8 finału. Za zdecydowanego faworyta konfrontacji w Londynie uchodzi drużyna Thomasa Tuchela. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

Chelsea FC – Lille OSC, typy i przewidywania

Różnica w kursach bukmacherów na wtorkową konfrontację w Lidze Mistrzów są piorunujące. Można trafić na kursy wyższe nawet ośmiokrotnie, za zwycięstwo Lille z Chelsea. Naszym zdaniem taki scenariusz byłby sporą niespodzianką. Przewidujemy, że The Blues mogą mieć problemy, lecz ostatecznie zwyciężą. Stawiamy jednak na gola dla obu drużyn. Tak było w 10 z 15 ostatnich meczów z udziałem Lille.

Chelsea FC – Lille OSC, ostatnie wyniki

Luty to niezwykle wymagający miesiąc dla piłkarzy Chelsea, którzy na początek mieli z łatwością wyeliminować z Pucharu Anglii grające w niżej klasie rozgrywkowej Plymouth Argyle. Tymczasem The Blues potrzebowali do tego dogrywki. Następnie londyńczycy wyruszyli na Klubowe Mistrzostwa Świata, gdzie drużyna Thomasa Tuchela rozegrała dwa trudne boje. Najpierw w półfinale z Al-Hilal, a później w decydującej konfrontacji z Palmeiras (zwycięstwo po dogrywce). Niedawno Chelsea okazała się lepsza od Crystal Palace różnicą tylko jednego trafienia.

Lille prezentuje mocno nierówną formę, co najlepiej ukazuje tabela Ligue 1 za ostatnie pięć meczów. Mistrz Francji wywalczył 7 na 15 możliwych punktów. Efektem jest lokata numer 13, a w ogólnym zestawieniu cztery punkty straty do pozycji umożliwiającej udział w europejskich pucharach. Lille na początku lutego przegrało z PSG. Później pokonało Montpellier, ale zremisowało z broniącym się przed spadkiem z ligi Metz.

Chelsea FC – Lille OSC, historia

Rywalizację tych drużyn mogliśmy oglądać tylko dwukrotnie. Obie konfrontacje miały miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2019/2020. Wówczas w Anglii oraz we Francji było 2:1 na korzyść Chelsea.

Chelsea FC – Lille OSC, kursy bukmacherów

Chelsea FC – Lille OSC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 22 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Jesús Gil Manzano. Pierwszy gwizdek hiszpańskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Polsat Sport Premium 2.

