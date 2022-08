Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Celta Vigo – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Królewscy po męczarniach w 1. kolejce La Liga w sobotę rozegrają spotkanie na równie nieprzyjaznym terenie. W Vigo od wielu lat gra im się wyjątkowo ciężko.

Abanca Balaidos LaLiga Celta Vigo Real Madryt 5.00 4.30 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2022 04:12 .

Celta Vigo – Real Madryt, typy i przewidywania

Nie bez problemów Real Madryt zanotował w tym sezonie zwycięstwo w 1. kolejce ligowej. Almeria okazała się rywalem wymagającym, choć finalnie zabrakło jej determinacji, żeby wywalczyć choćby punkt w rywalizacji z Królewskimi. W naszym odczuciu Celta Vigo jako drużyna preferująca otwarty i ofensywny styl gry może okazać się łatwiejszą przeszkodą do pokonania. Cztery z ostatnich pięciu meczów między tymi drużynami zakończyło się zwycięstwem Los Blancos, choć w takiej samej liczbie przypadków, obie drużyny strzeliły bramkę. Podobnego scenariusza spodziewamy się przy okazji sobotniego meczu.

Celta Vigo – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Królewscy będą sobie musieli poradzić w meczu z Celtą bez Casemiro, który wbrew wszelkiej logice zdecydował się przyjąć ofertę Manchesteru United i przeniesie się do Anglii. Trudno przewidzieć, jak na dłuższą metę bez Brazylijczyka poradzą sobie Królewscy. Oprócz niego zabraknie prawdopodobnie również Toniego Kroosa i Rodrygo, który nie są w pełni zdrowi.

Po stronie gospodarzy sporym brakiem będzie nieobecność Denisa Suareza, który jest skłócony z dyrektorem sportowym Celty i prawdopodobnie zostanie jeszcze latem sprzedany. Nie zagra również Santi Mina, który jest bliski wypożyczenia do Arabii Saudyjskiej.

Celta Vigo – Real Madryt, ostatnie wyniki

Celta rozegrała w tym sezonie tylko jeden oficjalny mecz. Nie znamy zatem jeszcze pełnego potencjału a także realnej siły zespołu z Galicji. W 1. kolejce klub zremisował z Espanyolem, choć prowadził już 2:0. Zawiodła przede wszystkim defensywa, co nie może powtórzyć się w meczu z Realem.

Królewscy w tym sezonie dołożyli do gabloty klubowej już Superpuchar Europy, który wywalczyli pokonując gładko Eintracht. W ubiegłym sezonie potwornie męczyli się jednak w starciu z Almerią, która długi czas prowadziła. Dopiero w końców ce meczu szalę zwycięstwa na korzyść Los Blancos przechylił David Alaba.

Celta Vigo – Real Madryt, historia

Ostatnie mecze tych dwóch drużyn były niezwykle wyrównane. W poprzednim sezonie w Vigo Celta dzielnie walczyła, ale poległa 1:2. Dużo gorzej niestety wyglądało to w Madrycie, gdzie po szalonym spotkaniu tablica świetlna wskazywała wynik 5:2. Mecze Celty z Królewskimi obfitują w wiele bramek i są prawdziwą ozdobą La Liga. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie w sobotę.

Celta Vigo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Jako faworyta tego spotkania gospodarze wskazują piłkarzy Carlo Ancelottiego. Przemawiają za nimi przede wszystkim statystyki spotkań bezpośrednich z Celtą. Typ na zwycięstwo Królewskich to 1.70, podczas gdy kurs na zwycięstwo gospodarzy to aż 4.90. Remis wyceniany jest między 4.15, a 4.30. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Celta Vigo – Real Madryt, przewidywane składy

Celta: Ivan Villar – Hugo Mallo, Aidoo, Unai Nunez, Galan – Solari, Fran Beltran, Cervi, Oscar Rodriguez – Paciencia, Aspas

Real: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Tchouameni, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius

Celta Vigo – Real Madryt, transmisja

Spotkanie zaplanowane zostało na sobotę 20 sierpnia o godzinie 22:00. Transmisję znajdziecie na antenie CANAL+Sport 2, a także stronach bukmacherów Betclic i STS.

