Celta Vigo – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

Celta – Real: typy bukmacherskie

Real Madryt jako faworyt tego spotkania oraz drużyna goniąca w tabeli FC Barcelonę musi zdobyć w starciu z Celtą Vigo komplet punktów. Każdy inny wynik niż zwycięstwo podopiecznych Carlo Ancelottiego będzie sporym rozczarowaniem i zaskoczeniem. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki i fakt, że Real wciąż jest niepokonany w lidze, uważam, że goście bez problemu dopiszą do swojego dorobku 3 punkty. Nasz typ: Real Madryt wygra mecz.

Celta – Real: ostatnie wyniki

Gospodarze jak na razie prezentują się bardzo dobrze w lidze, o czym świadczy wysokie 9. miejsce w tabeli. Przed przerwą reprezentacyjną przerwali serię trzech spotkań bez zwycięstwa, wygrywając z Las Palmas (1:0). Wcześniej zremisowali z Gironą (1:1) oraz odnieśli dwie porażki z Atletico Madryt (0:1) i Athletikiem Bilbao (1:3). Zanim nastąpiła passa złych wyników, Celta Vigo zdobyła komplet punktów w meczu z Valladolid, wygrywając (3:1).

Real Madryt osiąga w lidze przyzwoite wyniki, bowiem jak dotąd nie przegrali jeszcze ani jednego meczu. W ostatnim czasie wygrali m.in. z Villarrealem (2:0), Alaves (3:2) i Espanyolem (4:1). Starcie przeciwko Atletico Madryt w derbowym spotkaniu zakończyło się remisem (1:1). Natomiast dość niespodziewanie Los Blancos przegrali w Lidze Mistrzów z OSC Lille (0:1).

Celta – Real: historia

Ostatnie pięć bezpośrednich spotkań Celta Vigo – Real Madryt to komplet zwycięstw podopiecznych Carlo Ancelottiego. Co więcej, Królewscy stracili w nich tylko dwie bramki, a zdobyli aż 13 goli. W poprzednim sezonie spotkania zakończyły się zwycięstwami (4:0 i 1:0). Z kolei w poprzednich latach mecze kończyły się wynikami (2:0), (4:1) i (2:1).

Celta – Real: kursy bukmacherskie

Real Madryt będzie zdecydowanym faworytem meczu z Celtą Vigo. Odzwierciedlają to kursy bukmacherów, gdyż wszyscy oferują zdecydowanie niższy kurs na triumf Królewskich. Współczynnik na wygraną gości to ok. 1.61, zaś na zwycięstwo gospodarzy ok. 4.85.

Celta – Real: kto wygra?

Celta – Real: przewidywane składy

Celta – Real: transmisja meczu

Transmisja meczu Celta Vigo – Real Madryt będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do meczu, wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. Ponadto spotkanie będzie dostępne w usłudze STS TV.

