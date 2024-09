Celta Vigo – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (26.09.2024)

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Celta Vigo Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 21:33 .

Celta Vigo – Atletico Madryt: przewidywania

Jednym z czwartkowych meczu La Liga będzie rywalizacja w Vigo, gdzie miejscowa Celta podejmie na własnym stadionie zespół Atletico Madryt. Faworyt tego starcia jest jeden i wskazują na to nie tylko historyczne statystyki, które dla gospodarzy są wręcz dramatyczne, ale i forma w tym sezonie. Gracze Diego Simeone do tej pory nie przegrali jeszcze meczu i trudno spodziewać się tego, że stanie się to w czwartkowy wieczór. Do tego kurs na trzy punkty gości ze stolicy jest bardzo zachęcający, więc warto postawić na ich trzy punkty. Mój typ na ten mecz: Atletico Madryt – wygra mecz.

Jakub STS 1.95 Atletico Madryt wygra mecz Zagraj!

Celta Vigo – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, w tym sezonie znacznie lepiej radzi sobie zespół Atletico Madryt. Ekipa ze stolicy Hiszpanii do tej pory na swoim koncie uzbierała w ligowych meczach aż 12 punktów w sześciu meczach. I nadal – obok Realu Madryt oraz FC Barcelony – nie zaznała smaku porażki. Z kolei ostatnie trzy mecze w La Liga to siedem punktów i tylko jeden stracony gol, to pokazuje się drużyny Diego Simeone w tym sezonie.

Jeśli chodzi zaś o ekipę Celty Vigo, to ona w tym sezonie gra w kratkę. Albo wygrywa, albo przegrywa. Na koncie gracze z Vigo mają zero remisów i dziewięć punktów. To przekłada się na 9. miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Przed tygodniem przegrali oni jednak swój mecz z Athletic Bilbao 1:3.

Celta Vigo – Atletico Madryt: historia

Historia starć tych dwóch zespołów, jak można się domyśleć, jest dość jednoznaczna i jasno wskazuje, kto jest faworytem tego meczu. Zespół Atletico Madryt wygrał sześć ostatnich rywalizacji z Celtą Vigo. Z kolei ostatnia porażka, jaką gracze Diego Simeone zanotowali przeciwko graczom z Vigo miała miejsce we wrześniu 2018 roku. Wówczas w meczu, którego gospodarzem była Celta padł wynik 2:0. Niemniej bilans absolutnie przemawia na korzyść ekipy ze stolicy Hiszpanii.

*Reklama Oglądaj ZA DARMO wszystkie mecze La Liga w STS TV Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Celta Vigo – Atletico Madryt: kto wygra?

Kto wygra mecz? Celta Vigo 0% Remis 0% Atletico Madryt 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Celta Vigo

Remis

Atletico Madryt

Celta Vigo – Atletico Madryt: przewidywane składy

Celta Vigo Claudio Giráldez Atletico Madryt Diego Simeone Celta Vigo Claudio Giráldez 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 1 Iván Villar 5 Sergio Carreira 6 Ilaix Moriba 7 Borja Iglesias 8 Fran Beltrán 11 Franco Cervi 12 Alfonso Gonzalez 15 Joseph Aidoo 18 Pablo Durán 19 Williot Swedberg 20 Marcos Alonso 24 Carlos Dominguez 26 Coke Carrillo 1 Juan Musso 2 José Giménez 7 Antoine Griezmann 10 Ángel Correa 15 Clement Lenglet 17 Rodrigo Riquelme 21 Javi Galán 22 Giuliano Simeone 24 Robin Le Normand 29 Javi Serrano 31 Antonio Gomis

Celta Vigo – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Kurs na zwycięstwo gości w tym meczu jest bardzo atrakcyjny, bowiem zbliża się do 2.00. Z kolei remis i wygrana Celty jest porównywalnie wyceniana – na około 3.70.

Celta Vigo – Atletico Madryt: transmisja

Mecz ten będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 i na stronie Elevensports.pl. Spotkanie Celty Vigo z Atletico Madryt można obejrzeć również dzięki usłudze STS TV. Dostęp do niej uzyskasz rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i stawiając dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed meczem.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.