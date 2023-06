IMAGO/Colas Buera/Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Celta – FC Barcelona, typy bukmacherskie

W normalnych okolicznościach faworytem tego meczu byłaby Barcelona. Dla Dumy Katalonii jest to jednak mecz o przysłowiową pietruszkę, a w ostatnich spotkaniach było widać już rozluźnienie w szeregach drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza. Dla gospodarzy jest to natomiast mecz “o życie”, czyli pozostanie w szeregach La Liga. My w tym meczu stawiamy na gole z obu stron. Nasz typ: BTTS

Celta – FC Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu. W ostatnich trzech spotkaniach dopisała do swojego konta tylko trzy punkty. Po dwóch porażkach z rzędu z Realem Sociedad (1:2) i Realem Valladolid (1:3), w ostatniej kolejce pewnie 3:0 pokonała Real Mallorkę.

W niedzielę rywalem Barcelony będzie walcząca o utrzymanie Celta Vigo, która aktualnie plasuje się tuż nad strefą spadkową, ale ma nad nią tylko jeden punkt przewagi. W sześciu ostatnich kolejkach drużyna z Galicji zdobyła tylko jeden punkt, ale w niedzielny wieczór zrobi wszystko, aby przełamać złą serię i zdobyć punkty potrzebne do utrzymania.

Celta – Barcelona, historia

W pierwszym spotkaniu tego sezonu FC Barcelona wygrała z Celtą na Camp Nou skromnie 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Pedri.

Celta ostatnie zwycięstwo nad Barceloną odniosła całkiem niedawno bowiem w maju 2021 roku, kiedy wygrała w stolicy Katalonii 2:1.

Celta – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy biorą pod uwagę wszystkie okoliczności i nie stawiają w tym meczu Barcelony w roli faworyta do zwycięstwa. Patrząc na kursy oferowane przez nich na ten mecz, dają obu drużynom podobne szanse. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Celta – Barcelona, kto wygra?

Celta – Barcelona, przewidywane składy

Celta do niedzielnego spotkania przystąpi osłabiona brakiem Frana Beltrana i Agustina Marchesina. Z kolei w drużynie gości na pewno zabraknie Alejandro Balde. Mało prawdopodobny jest także występ Ronalda Araujo i Pedriego. Swoje ostatnie spotkanie w barwach Barcelony rozegrają natomiast Sergio Busquets i Jordi Alba.

Celta – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie Celty z Barceloną rozegrane zostanie w niedzielę (4 czerwca) o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sport 1. Mecz będzie można obejrzeć także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium można uzyskać teraz w promocyjnej cenie, oszczędzając 60 zł. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Zupełnie darmowa transmisja będzie również dostępna w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić? To proste. Wystarczy spełnić dwa warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

