CD Alcoyano – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (05.01.2022)

W środowy wieczór podczas 1/16 finału Pucharu Króla, Real Madryt spróbuje zmazać plamę na honorze i pokonać CD Alcoyano, co nie udało się rok temu. Aktualny lider La Ligi podejdzie do tego spotkania w rezerwowym składzie, ale mimo tego jest niekwestionowany faworytem do wyeliminowania niżej notowanego przeciwnika.



CD Alcoyano Puchar Króla

05.01.2022



21:30

Estadio El Collao (Alcoy)

Real Madryt

CD Alcoyano – Real Madryt, typy i przewidywania

Z pewnością są sympatycy futbolu, którzy liczą, że w środowy wieczór Alcoyano znów sprawi sensację i wyeliminuje Real. Za taki scenariusz bukmacherzy płacą nawet kilkanaście złotych.

Królewscy przystąpią do pucharowej batalii z chęcią zrewanżowania się Alcoyano za ubiegłoroczną klęskę. Madrycka ekipa z pewnością nie zlekceważy zatem niżej notowanego oponenta, chociaż zagrają bez liderów. Nasz typ: wygrana Realu Madryt.

CD Alcoyano – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Vicente Parras w pucharowym starciu nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego za czerwoną kartkę Angela Lopeza. Poza nim hiszpański szkoleniowiec, wszyscy są dostępni. Oznacza to, że naprzeciwko wicemistrzowi Hiszpanii znajdzie się najsilniejsza możliwa jedenastka Alcoyano.

Na wiele roszad personalnych zdecyduje się zaś Carlo Ancelotti. Cześć z nich jest wymuszona. Z powodu Covid-19 zabraknie Viniciusa Jr i Luki Jovicia. Na problemy zdrowotne narzekają zaś: Karim Benzema, Dani Carvajal, Gareth Bale, Luka Modric, a także Ferland Mendy.

CD Alcoyano – Real Madryt, ostatnie wyniki

Piłkarze Alcoyano w środę zaprezentują się po raz pierwszy w 2022 roku. Dla tego zespołu będzie to powrót do rywalizacji po ponad dwutygodniowej przerwie. Ostatnia potyczka z udziałem drużyny ze wschodniej Hiszpanii, miała miejsce 18 grudnia. Wówczas rywalizujące na trzecim szczeblu rozgrywkowym Alcoyano, przegrało na wyjeździe 0:1 z Linese. W związku z tym do strefy barażowej traci cztery oczka.

Punkty niespodziewanie stracił również Real Madryt. Zawodnicy Carlo Ancelottiego przyzwyczaili w tym sezonie kibiców do tego, że wygrywają seryjnie mecze. W najgorszym przypadku remisują. Królewscy musieli jednak uznać wyższość Getafe, z którym przegrali na wyjeździe 0:1. Mimo tego gracze Carlo Ancelottiego znajdują się na czele La Ligi. Nad drugą Sevillą mają pięć oczek przewagi, chociaż Andaluzyjczycy mają jedną zaległą potyczkę.

CD Alcoyano – Real Madryt, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą rok temu. Wówczas los połączył ich ze sobą na tym samie etapie co teraz – 1/16 finału Pucharu Króla. Real był faworytem, ale sensacyjnie dał się ograć po dogrywce (1:2).

Oprócz zeszłorocznej konfrontacji, odbyły się jeszcze dwa mecze między Alcoyano i Realem. W obu przypadkach przedstawiciel La Ligi nie zawiódł. W sezonie 2012/2013 pokonał niżej notowanego oponenta 4:1 i 3:0.

CD Alcoyano – Real Madryt, kursy bukmacherów

CD Alcoyano – Real Madryt, przewidywane składy

Alcoyano: Juan; Lillo, Blanco, Ferriz, Carbonell; Anton, I Garcia, Juanan, J Garcia; Mourad, Vega

Real: Lunin; Vazquez, Nacho, Vallejo, Marcelo; Camavinga, Blanco, Valverde; Hazard, Mariano, Peter

CD Alcoyano – Real Madryt, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 4 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Adrian Cordero Vega. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 21:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi TVP Sport.

