Cagliari Calcio – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

Cagliari Calcio – SSC Napoli: przewidywania

Jednym z niedzielnych starć we włoskiej Serie A będzie rywalizacja Cagliari Calcio z SSC Napoli. Faworyt tego meczu dla wielu kibiców jest oczywisty i wydaje się, że trudno spodziewać się innego wyniku niż taki z korzyścią dla neapolitańczyków. Podopieczni Antonio Conte zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów, zaś ich niedzielni rywale są na pozycji numer 17. Tuż nad strefą spadkową mają tylko dwa oczka. Typ na ten mecz jest więc prosty. SSC Napoli wygra mecz.

Cagliari Calcio – SSC Napoli: ostatnie wyniki

Neapolitańczycy słabo weszli w nowy sezon Serie A, bowiem na inaugurację przegrali oni z Hellasem Verona aż 0:3. Później jednak w dwóch domowych starciach odnosili pewne zwycięstwa, szczególnie imponować może to z Bologną, którą rozbili 3:0. Poza tym wygrali także z Parmą 2:1, a w Pucharze Włoch wyeliminowali Modernę.

Z kolei ekipa Cagliari Calcio przed tygodniem przegrała z Lecce 0:1, a tak poza tym w tym sezonie nadal czeka na zwycięstwo, bowiem w dwóch pierwszych kolejkach notowała remisy. Najpierw z AS Romą 0:0, a później z ekipą Como 1:1. Zwycięstwo przydarzyło się tylko w Pucharze Włoch, gdzie ograli Carrarese 3:1.

Cagliari Calcio – SSC Napoli: historia

Jeśli chodzi o historię spotkań tych dwóch zespołów, to do tej pory jest ona bardziej korzystna dla zespołu SSC Napoli. Piłkarze spod Wezuwiusza w poprzednim sezonie ugrali z Cagliari w sumie cztery punkty. W meczu u siebie pokonali rywali 2:1, ale już na wyjeździe było 1:1. W kampanii 2021/22 było praktycznie identycznie. Ostatnie zwycięstwo Cagliari to wrzesień 2019 roku i wyjazdowe starcie z Napoli, które zakończyło się wynikiem 1:0. Tak więc historia jasno pokazuje, kto w tym meczu jest faworytem, choć oczywiście należy pamiętać, że bilans nie gra i obie drużyny wyglądają już zupełnie inaczej niż w przeszłości.

Cagliari Calcio – SSC Napoli: kursy bukmacherskie

Cagliari Calcio – SSC Napoli: przewidywane składy

Cagliari Calcio – SSC Napoli: przewidywane składy

Cagliari Davide Nicola SSC Napoli Antonio Conte Cagliari Davide Nicola 3-4-1-2 Przewidywany skład SSC Napoli Antonio Conte Rezerwowi 4 Pantelis Chatzidiakos 8 Michel Adopo 9 Gianluca Lapadula 10 Nicolas Viola 14 Alessandro Deiola 19 Nadir Zortea 21 Jakub Jankto 23 Mateusz Wieteska 24 Jose Luis Palomino 29 Antoine Makoumbou 30 Leonardo Pavoletti 31 Velizar-Iliya Iliev 33 Adam Obert 71 Alen Sherri 80 Kingstone Mutandwa 97 Mattia Felici 5 Juan Jesus 6 Billy Gilmour 8 Scott McTominay 14 Nikita Contini 16 Rafa Marín 18 Giovanni Pablo Simeone 21 Matteo Politano 23 Alessio Zerbin 25 Elia Caprile 26 Cyril Ngonge 37 Leonardo Spinazzola 81 Giacomo Raspadori

Cagliari Calcio – SSC Napoli: kto wygra?

Cagliari Calcio – SSC Napoli: transmisja

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość skorzystania z transmisji online na stronie Elevensport.pl i w usłudze STS TV. Aby z niej skorzystać Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL oraz zagraj w ciągu 24h przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł. Początek meczu w niedzielę 15 września 2024 roku o godzinie 18:00.

