Caernarfon Town – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Popularni Wojskowi lecą do Walii, żeby dopełnić formalności i zapewnić sobie bilet do kolejnej rundy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Nantporth Stadium już w najbliższy czwartek (1 sierpnia) o godzinie 19:00.