Cadiz – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

Cadiz – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź. Ostatnie w tabeli Cadiz podejmie w sobotnim meczu La Liga FC Barcelonę. Wszystko wskazuje na to, że dla Dumy Katalonii będzie to kolejny łatwy mecz po zwycięstwie z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów. Gospodarze to obecnie ostatni zespół trwającego sezonu Primera Division. Oczy polskich kibiców ponownie będą zwrócone na Roberta Lewandowskiego. Początek meczu o godzinie 18:30.

Estadio Nuevo Mirandilla LaLiga Cadiz FC Barcelona 13.0 6.40 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 09:33 .

Cadiz – Barcelona, typy i przewidywania

Cadiz to ostatni zespół tego sezonu Primera Division. Gospodarze sobotniego pojedynku przegrali jak dotąd wszystkie cztery spotkania, a co więcej nie zdobyli jeszcze nawet gola, tracąc ich już dziesięć. Trudno spodziewać się, aby przy takiej formie zdołali poprawić swój bilans z rewelacyjnie spisującą się FC Barceloną, która po remisie z Vallecano w pierwszej kolejce obecnej kampanii rozjeżdża kolejnych rywali. Każdy inny wynik niż gładkie zwycięstwo Katalończyków będzie ogromną sensacją, a za niespodziankę będzie można również uznać straconą bramkę. W zasadzie przed pierwszym gwizdkiem arbitra możemy jedynie zastanawiać się, ile bramek Lewandowski i spółka wbiją swojemu kolejnemu rywalowi. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Cadiz – Barcelona, sytuacja kadrowa

Ruben Alcaraz ponownie nie zagra w drużynie Cadiz, gdyż nie zdołał jeszcze wrócić do pełni sił po kontuzji kolana. Awer Mabil przegapił ostatni mecz z powodu urazu i jest mało prawdopodobne, by zagrał z Barceloną. Xavi ma natomiast do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Wszystko wskazuje na to, że trener Katalończyków podobnie jak w meczu z Viktorią Pilzno ponownie dokona kilku zmian w składzie.

Cadiz – Barcelona, ostatnie wyniki

Cadiz to ostatni zespół Primera Division z czterema przegranymi po czterech kolejkach obecnej kampanii. Gospodarze sobotniego meczu z Barceloną przegrali jak dotąd mecze z Celtą Vigo, Athletikiem Bilbao, Osasuną oraz Realem Sociedad nie zdobywając przy tym nawet jednego gola.

Barcelona po remisie w pierwszej kolejce sezonu z Vallecano zaliczyła następnie serię czterech zwycięstw z rzędu w trzech meczach ligowych oraz jednym spotkaniu Ligi Mistrzów. Duma Katalonii kolejno ogrywała Real Sociedad, Valladolid, Sevillę i Viktorię Pilzno łącznie zdobywając szesnaście goli. W międzyczasie rozegrali mecz towarzyski z Manchesterem City, który zakończył się remisem 3:3.

Cadiz – Barcelona, historia

W poprzednim sezonie Cadiz zremisowało przed własną publicznością z Barceloną 0:0, a natomiast na Camp Nou sensacyjnie zwyciężyło 1:0. W sezonie 2020/21 rownież jedno starcie zakończyło się remisem, a drugie zwycięstwem Cadiz. Co ciekawe Duma Katalonii na zwycięstwo z Cadiz czeka od 2006 roku.

Cadiz – Barcelona, typy bukmacherskie

Nie może być inaczej. Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest FC Barcelona, a kursy na zwycięstwo Dumy Katalonii nie są zbyt wysokie i oscylują wokół 1,26. Znacznie wyższe kursy są na remis w tym pojedynku i zwycięstwo Cadiz, a wynoszą one odpowiednio około 6,00 oraz 11,00.

Cadiz – Barcelona, przewidywane składy

Cadiz: Ledesma, Zaldua, Hernandez, Chust, Espino, Emeterio, Alejo, Blanco, Alarcon, Ocampo, Lozano

Barcelona: Ter Stegen, Balde, Garcia, Araujo, Kounde, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Lewandowski, Raphinha

Cadiz – Barcelona, transmisja meczu

Sobotni mecz Primera Division będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję na żywo z meczu Cadiz – Barcelona będzie można śledzić na antenie CANAL+ Premium oraz CANAL+ 4K Ultra. Początek spotkania o godzinie 18:30.

